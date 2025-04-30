Насильственный демонтаж архитектурного дома в центре Баку

В центре Баку, на улице Абдулкерима Ализаде в Сабаильском районе, начаты демонтажные работы в здании, зарегистрированном как памятник истории и архитектуры местного значения.
Как сообщают жители дома в обращении, направленном в haqqin.az, неизвестные лица вскрыли домофон у входной двери, а в одном из помещений на первом этаже начали снос перегородок. «Оставили воду включенной — затопило почти все здание. Электропроводка осталась без изоляции. Нам пришлось вызывать специалиста», — пожаловались жильцы.
Здание расположено вблизи Азербайджанского государственного театра кукол и представляет собой трехэтажную постройку. Первый и второй этажи заняты коммерческими объектами, на третьем располагаются жилые квартиры. На фасаде установлена табличка, подтверждающая статус памятника архитектуры.
По словам жильцов, лица, начавшие демонтаж, отказались назвать себя и не представили никаких документов. Один из жильцов рассказал, что обычно дверь в здание держат запертой в целях безопасности: «Когда они пришли, сказали, что при необходимости взломают дверь. Увидев, что я снимаю их на видео, отступили. Я предложил открыть дверь добровольно. Но 24 апреля, когда большинство жильцов были на работе, домофон вновь был сломан, дверь повреждена, а в помещении начался демонтаж. Кто именно их направил - они не говорят, утверждают, что не имеют права разглашать».
Жильцы предполагают, что какая-то компания может намереваться выкупить квартиры под предлогом аварийного состояния здания. По их словам, они готовы временно переехать, если будет вестись законная реставрация, однако появились слухи о возможном сносе дома. При этом они подчеркивают, что здание официально зарегистрировано как объект культурного наследия, а все квартиры имеют соответствующие правоустанавливающие документы.
В Сабаильской районной исполнительной власти сообщили, что провели проверку по обращению. Было установлено, что нижняя часть лестничной площадки, находящейся в общем пользовании по адресу: улица Абдулкерима Ализаде, дом 3, много лет назад была самовольно захвачена, а теперь восстановлена прежним владельцем.
В то же время Государственная служба охраны, развития и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры представила иную оценку. В ведомстве подтвердили факт вмешательства в памятник архитектуры местного значения (инвентарный номер 3229). «Сотрудники Бакинского регионального управления установили, что в нежилом помещении на третьем этаже здания проводятся незаконные демонтажные и ремонтные работы. Эти действия вызвали недовольство жильцов. Материалы по выявленному факту направлены в соответствующие государственные органы», — сообщили в Госслужбе.
В госструктуре напомнили, что в соответствии с Законом «О защите памятников истории и культуры» запрещены снос, изменение архитектурного облика и любые работы, способные повредить памятник, без предварительного утверждения проекта Государственной службой. Нарушение этих норм влечет уголовную, административную, дисциплинарную и гражданско-правовую ответственность.
April 30, 2025