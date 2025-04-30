Россиян призвали гордиться Симоньян

Россиянам следует «гордиться» отечественными пропагандистами, которые, помимо прочего, «участвуют в информационной войне против Украины», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это очень серьезная работа. У нас много славных специалистов, которые знают и умеют это делать: Володя Соловьев, Маргарита Симоньян — этот список можно очень долго продолжать; наши военкоры. Их надо называть по именам, давайте ими гордиться!» — сказал Песков, выступая с лекцией на марафоне «Знание. Первые».

По его словам, сегодня пропаганда «в хорошем и плохом смысле этого слова» «звучит из каждого утюга», но Россия должна ее использовать, поскольку «этот подход» в условиях войны применяет и Украина. При этом Песков назвал пропаганду «страшным оружием». Он также вспомнил о работе пропагандистов во время Великой Отечественной войны (ВОВ), в частности, авторов фильмов, которые показывали на фронте. «Именно после того, как посмотрели эти фильмы, солдаты шли в атаку. Они испытывали чувство гордости за свою страну», — отметил Песков.