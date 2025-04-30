Эрдоган: Без США Израиль не остановится

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль не намерен переходить к режиму постоянного прекращения огня без соответствующего давления со стороны США. Об этом он сказал в беседе с журналистами своего пула по возвращении из Италии, где находился во вторник с визитом.

«По состоянию на данный момент Израиль так и не согласился на режим постоянного прекращения огня. Израиль не намерен гарантировать его соблюдение без давления со стороны США. Судя по всему, он соглашается на прекращение огня на определенный срок в обмен на освобождение заложников», - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.

Турецкий лидер также отметил, что ранее «была возможна доставка гуманитарной помощи для Газы до определенной точки, но сейчас транспортное сообщение снова прервано».

Эрдоган сообщил, что «МИД Турции периодически проводит встречи с представителями Запада, Палестины и Израиля по вопросам гуманитарной помощи». «В прошлом прекращение огня и гуманитарная помощь были двумя вопросами, которыми мы занимались в тесной связке. Однако сейчас голод и нищета достигли такой точки, что палестинцы могут понести многочисленные жертвы среди гражданского населения вне рамок конфликта. Поэтому теперь мы сделали акцент на открытии коридора для гуманитарной помощи. Даже если стороны продолжат войну, важно, чтобы гражданское население не оказалось заложником этого. Об этом мы говорим сейчас международному сообществу», - указал Эрдоган.

Он добавил, что хотя темы прекращения огня и гуманитарной помощи и разделены, все равно «на данный момент смягчения ситуации не предвидится, если только Израиль не окажется под дополнительным давлением» со стороны международного сообщества.