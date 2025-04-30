Израильтяне возобновили полеты в Россию впервые после катастрофы самолета AZAL

Израильский национальный перевозчик El Al («Эль-Аль») с 1 мая снова начнет летать в Россию после четырехмесячного перерыва. Рейсы по маршруту Тель-Авив — Москва будут выполняться семь раз в неделю, сообщили в компании. С понедельника по среду предусмотрено по одному перелету, а в четверг и воскресенье — по два.

Лайнеры Boeing 737-900, рассчитанные на 175 пассажиров, будут отправляться из Домодедово в 14:50 и в 20:50, а из аэропорта Бен-Гурион — в 8:00 и в 13:55. Стоимость билета туда — обратно без багажа обойдется минимум в 72 тысячи рублей на человека.

Авиакомпания El Al прекратила полеты в Москву в конце декабря после крушения азербайджанского самолета в казахстанском Актау, который был подбит над Чечней системой ПВО во время атаки беспилотников. В катастрофе погибли 38 человек. Израильский перевозчик сообщил, что решил возобновить полеты «после оценки текущей ситуации» и обсуждений с властями.

В марте Министерство иностранных дел РФ посоветовало направляющимся в Израиль россиянам соблюдать повышенные меры предосторожности и не посещать районы, граничащие с Сирией, Ливаном, сектором Газа и Западным берегом реки Иордан. Также продолжает действовать еще одна рекомендация МИД, связанная с нападением боевиков ХАМАС на еврейское государство в октябре 2023 года. В ней министерство призывает воздержаться от посещения Израиля и палестинских территорий.

Помимо El Al с 2 мая регулярные рейсы в Москву возобновляет флагманская авиакомпания Туркменистана Turkmenistan Airlines, а с 8 мая — национальный перевозчик Вьетнама Vietnam Airlines.