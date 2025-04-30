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США дали Путину несколько дней

17:29 1912

Госдеп США заявил, что следующие несколько дней будут решающими для мира в Украине. Вашингтон ожидает шагов со стороны российского президента Владимира Путина. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.

В Вашингтоне заявили, что ближайшие дни могут стать критическими для установления мира в Украине.

Брюс подчеркнула, что США ждут от России не заявлений, а реальных шагов, в частности, немедленного прекращения огня.

Она прокомментировала предложение главы МИД Украины Андрея Сибиги, который заявил, что Киев готов поддержать инициативу с перемирием уже сейчас, без ожидания 9 мая.

«Если это действительно гуманитарные обязательства, то зачем ждать 10 дней? И дело не в том, что просят президент США и госсекретарь (Дональд Трамп и Марко Рубио), а в том, что нам нужны реальные действия, которые покажут, что эти стороны, особенно Путин, серьезно настроены остановить кровопролитие», - сказала Брюс.

В Госдепе подчеркнули, что сейчас не время для символических заявлений, а момент истины для оценки реальных намерений Кремля.

США ожидают, что Москва продемонстрирует готовность к миру не на словах, а на деле.

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