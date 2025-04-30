Матч Россия – США может состояться в Азербайджане

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что Азербайджан среди стран, в которых может пройти дружеский матч между сборными России и США по вольной борьбе.

«Почему выбираем между Узбекистаном и Азербайджаном? Сегодня получение американских виз в полном объеме - проблема, - говорит Мамиашвили в интервью ТАСС. - Мы не можем требовать от наших американских коллег невозможного». «Они бы это сделали с огромным удовольствием, но это не их площадка. На территории России под эгидой UWW проведение мероприятий, скажем так, пока не рекомендуется.

Мы склоняемся в пользу Узбекистана, на это есть причины, никакого закулисья, чисто технические преимущества. Но Казахстан, Азербайджан — борьба в них национальный вид спорта, это колоссальные традиции, дружеские отношения. Никаких условностей между нами. И они готовы также принять.

Планинуем на конец июля. Это устраивает всех при учете внутреннего отбора. Матчевые встречи всегда были блестящими мероприятиями в боксе, в борьбе. Такие командные встречи всегда вызывали ажиотаж, начиная еще со времен Советского Союза.

Слабых составов там не будет. И предполагается серьезный призовой фонд.

Могу сказать, что рабочий слоган такой: «Борьба за мир». Так что, если эта встреча состоится, это будет очень символично», - сказал Мамиашвили.