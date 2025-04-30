USD 1.7000
EUR 1.9334
RUB 2.0684
Подписаться на уведомления
Пакистан и Индия поговорили по-человечески
Новость дня
Пакистан и Индия поговорили по-человечески

Матч Россия – США может состояться в Азербайджане

Отдел спорта
17:42 1390

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что Азербайджан среди стран, в которых может пройти дружеский матч между сборными России и США по вольной борьбе.

«Почему выбираем между Узбекистаном и Азербайджаном? Сегодня получение американских виз в полном объеме - проблема, - говорит Мамиашвили в интервью ТАСС. - Мы не можем требовать от наших американских коллег невозможного». «Они бы это сделали с огромным удовольствием, но это не их площадка. На территории России под эгидой UWW проведение мероприятий, скажем так, пока не рекомендуется. 

Мы склоняемся в пользу Узбекистана, на это есть причины, никакого закулисья, чисто технические преимущества. Но Казахстан, Азербайджан — борьба в них национальный вид спорта, это колоссальные традиции, дружеские отношения. Никаких условностей между нами. И они готовы также принять.

Планинуем на конец июля. Это устраивает всех при учете внутреннего отбора. Матчевые встречи всегда были блестящими мероприятиями в боксе, в борьбе. Такие командные встречи всегда вызывали ажиотаж, начиная еще со времен Советского Союза.

Слабых составов там не будет. И предполагается серьезный призовой фонд.

Могу сказать, что рабочий слоган такой: «Борьба за мир». Так что, если эта встреча состоится, это будет очень символично», - сказал Мамиашвили.

Насильственный демонтаж архитектурного дома в центре Баку
Насильственный демонтаж архитектурного дома в центре Баку реакция исполнительной власти+Минкультуры
16:55 2957
100 дней одиночества Дональда Трампа
100 дней одиночества Дональда Трампа итоги с haqqin.az; все еще актуально
06:06 4247
Азербайджан лидирует по детской смертности среди соседних стран и в Европе
Азербайджан лидирует по детской смертности среди соседних стран и в Европе
18:05 920
Украинцы назвали детали сделки с США
Украинцы назвали детали сделки с США обновлено 17:42
17:42 2093
Украина готова к переговорам с Россией, но...
Украина готова к переговорам с Россией, но... обновлено 17:33
17:33 2802
США дали Путину несколько дней
США дали Путину несколько дней
17:29 1915
Израильтяне возобновили полеты в Россию впервые после катастрофы самолета AZAL
Израильтяне возобновили полеты в Россию впервые после катастрофы самолета AZAL
17:20 763
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней? после Пезешкиана, до Эрдогана и в канун встречи с Путиным
15:47 7861
Мамой клянусь, аналогов нет
Мамой клянусь, аналогов нет королевство кривых зеркал; все еще актуально
05:39 8150
Вместо свободы хаос, вместо героя фантом, вместо правды иезуистика
Вместо свободы хаос, вместо героя фантом, вместо правды иезуистика нищета философии
14:38 3068
Зеленский рассказал, как остановить Россию
Зеленский рассказал, как остановить Россию фото; видео; обновлено 15:30
15:30 9315

ЭТО ВАЖНО

Насильственный демонтаж архитектурного дома в центре Баку
Насильственный демонтаж архитектурного дома в центре Баку реакция исполнительной власти+Минкультуры
16:55 2957
100 дней одиночества Дональда Трампа
100 дней одиночества Дональда Трампа итоги с haqqin.az; все еще актуально
06:06 4247
Азербайджан лидирует по детской смертности среди соседних стран и в Европе
Азербайджан лидирует по детской смертности среди соседних стран и в Европе
18:05 920
Украинцы назвали детали сделки с США
Украинцы назвали детали сделки с США обновлено 17:42
17:42 2093
Украина готова к переговорам с Россией, но...
Украина готова к переговорам с Россией, но... обновлено 17:33
17:33 2802
США дали Путину несколько дней
США дали Путину несколько дней
17:29 1915
Израильтяне возобновили полеты в Россию впервые после катастрофы самолета AZAL
Израильтяне возобновили полеты в Россию впервые после катастрофы самолета AZAL
17:20 763
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней? после Пезешкиана, до Эрдогана и в канун встречи с Путиным
15:47 7861
Мамой клянусь, аналогов нет
Мамой клянусь, аналогов нет королевство кривых зеркал; все еще актуально
05:39 8150
Вместо свободы хаос, вместо героя фантом, вместо правды иезуистика
Вместо свободы хаос, вместо героя фантом, вместо правды иезуистика нищета философии
14:38 3068
Зеленский рассказал, как остановить Россию
Зеленский рассказал, как остановить Россию фото; видео; обновлено 15:30
15:30 9315
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться