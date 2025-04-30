Эрдоган хочет встретиться с Трампом «при первой же возможности»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен провести переговоры с Дональдом Трампом «при первой же возможности».

По словам политика, предыдущий телефонный разговор с руководителем США был «очень сердечным, продуктивным и дружеским». Эрдоган также подчеркнул, что отношения между странами имеют глубокие корни.

«Нам предстоит обсудить множество вопросов и предпринять множество шагов. По этой причине наши министерства продолжают работу по подготовке нашей встречи, которая определит ход отношений между Турцией и США», – передает слова Эрдогана источник.

Министерство иностранных дел Турции ведет работу с руководством США по подготовке к встрече. Сроки проведения пока не определены.