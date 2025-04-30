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Пакистан и Индия поговорили по-человечески

Азербайджан лидирует по детской смертности среди соседних стран и в Европе

18:05 922

Азербайджан имеет самый высокий уровень младенческой смертности (IMR) среди своих соседей и по сравнению со странами Европы, следует из данных Всемирного банка и Statista (немецкая компания, специализирующаяся на рыночных и потребительских данных). Согласно их данным, в 2022 году коэффициент перинатальной смертности в Азербайджане достиг 16,2 на 1000 живорождений. Оценки database.earth показывают снижение данного коэффициента до 14,9 в 2023 году и 14,2 в 2024 году, но эти показатели остаются значительно выше, чем в соседних странах и Европе.

В 2022 году в соседних странах были зафиксированы следующие показатели: Армения: 10,8 на 1000, Грузия: 8,3 на 1000, Иран: 12,0 на 1000, Россия: 4,6 на 1000, Турция: 9,1 на 1000.

Средний показатель по ЕС в 2019 году составил 3,4 на 1000 (Eurostat). Самые высокие показатели в ЕС: Мальта (6,7), Румыния (5,8), Болгария (5,6). Самые низкие показатели у Эстонии (1,6), Словении, Финляндии и Швеции (по 2,1).

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