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Россия может пустить США на оккупированную Запорожскую АЭС

18:31 348

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что компания готова обсудить возможное участие США в деятельности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) — но только в случае соответствующего политического решения со стороны руководства России.

«В случае принятия политического решения руководством страны, мы готовы обсудить это с американской стороной», — сказал Лихачев в интервью «Интерфаксу».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что судьба ЗАЭС обсуждалась с Вашингтоном. В настоящее время станция захвачена и контролируется российскими силами.

По данным СМИ, США предлагали взять под контроль украинскую Запорожскую атомную электростанцию, которая оккупирована российскими войсками. Это называли частью возможной сделки по урегулированию или приостановлению войны в Украине. Однако в конце прошлой недели министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью американским журналистам, что Москва не получала предложения Вашингтона по вопросу о Запорожской АЭС, но, если получит, такая инициатива будет отвергнута.

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