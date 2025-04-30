Россия может пустить США на оккупированную Запорожскую АЭС

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что компания готова обсудить возможное участие США в деятельности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) — но только в случае соответствующего политического решения со стороны руководства России.

«В случае принятия политического решения руководством страны, мы готовы обсудить это с американской стороной», — сказал Лихачев в интервью «Интерфаксу».