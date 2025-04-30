Россия может пустить США на оккупированную Запорожскую АЭС

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что компания готова обсудить возможное участие США в деятельности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) — но только в случае соответствующего политического решения со стороны руководства России.
«В случае принятия политического решения руководством страны, мы готовы обсудить это с американской стороной», — сказал Лихачев в интервью «Интерфаксу».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что судьба ЗАЭС обсуждалась с Вашингтоном. В настоящее время станция захвачена и контролируется российскими силами.
По данным СМИ, США предлагали взять под контроль украинскую Запорожскую атомную электростанцию, которая оккупирована российскими войсками. Это называли частью возможной сделки по урегулированию или приостановлению войны в Украине. Однако в конце прошлой недели министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью американским журналистам, что Москва не получала предложения Вашингтона по вопросу о Запорожской АЭС, но, если получит, такая инициатива будет отвергнута.