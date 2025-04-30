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По Трампу: в бедах Америки виноват Байден

18:42 162

Президент США Дональд Трамп снова обвинил Джо Байдена в проблемах американской экономики. Причиной стал недавний отчет о ВВП, который показал снижение экономики США на 0,3% в первом квартале 2025 года из-за роста импорта — это первое сокращение с 2022 года.

«Это фондовый рынок Байдена, а не Трампа. Я не вступал в должность до 20 января», — написал Трамп в своем аккаунте в Truth Social.

Он подчеркнул, что скоро начнут действовать пошлины, что приведет к массовому переезду компаний в США. «Наша страна будет процветать, но нам нужно избавиться от «нависания» Байдена. Это займет некоторое время, и это не связано с тарифами, просто он оставил нам плохие цифры, но когда начнется бум, он будет не похож ни на какой другой», — добавил Трамп, призвав американцев потерпеть.

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