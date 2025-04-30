Еврокомиссия предупредила Вучича

Это заявление сделал еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос, передав предупреждение Вучичу на встрече 29 апреля в Сербии.

Еврокомиссия предупредила президента Сербии Александра Вучича, что его визит в Москву на торжества 9 мая может осложнить процесс переговоров о вступлении страны в ЕС.

Еврокомиссия придерживается позиции, что страны-кандидаты на вступление в ЕС не должны поддерживать тесные отношения с Россией, как будто ничего не произошло. Еврокомиссия ожидает от Сербии подтверждения своих стратегических приоритетов.

Ранее глава европейской дипломатии ЕС Кая Каллас предостерегла кандидатов в члены объединения от участия в праздновании Дня Победы в Москве, предупредив, что подобный шаг «будет воспринят всерьез».

Сербия подала заявку на вступление в ЕС в 2009 году, а статус кандидата получила в 2012-м.