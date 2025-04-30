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Пакистан и Индия поговорили по-человечески
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Пакистан и Индия поговорили по-человечески

Резко выросло число погибших в иранском порту

19:23 1765

Число погибших в результате взрыва в иранском порту Бендер-Аббас на юге страны возросло до 300 человек.

Об этом говорится в публикации Iran International. Отмечается, что среди погибших есть афганцы, работавшие в порту без официальной регистрации.

Ранее сообщалось о по меньшей мере 70 погибших.

Ранее представитель комитета по национальной безопасности Меджлиса Ирана отверг версии о саботаже или иностранном вмешательстве как причины взрыва в порту Бендер-Аббас.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал провести всестороннее расследование обстоятельств инцидента и наказать виновных в халатности.

26 апреля на территории порта Шахид-Раджаи, расположенного на берегу Персидского залива, произошел мощный взрыв. Порт Бендер-Аббас — крупнейший в Иране, через него проходит большинство транзитных грузов.

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