Резко выросло число погибших в иранском порту

Число погибших в результате взрыва в иранском порту Бендер-Аббас на юге страны возросло до 300 человек.

Об этом говорится в публикации Iran International. Отмечается, что среди погибших есть афганцы, работавшие в порту без официальной регистрации.

Ранее сообщалось о по меньшей мере 70 погибших.