Поворот в отношениях Китая и Европы

Китай отменил санкции с пяти депутатов Европарламента, что позволяет восстановить парламентский диалог между ЕС и КНР.

Председатель Европарламента Роберта Метсола уведомила глав фракций о решении Китая снять санкции с депутатов и их семей. Этот шаг открывает возможности для обсуждения европейских интересов с китайскими коллегами, однако Европарламент подчеркнул, что проблемы в отношениях с КНР сохраняются.

Санкции против депутатов были введены Китаем в марте 2021 года в ответ на санкции ЕС, что привело к приостановке парламентского сотрудничества между ЕС и КНР.