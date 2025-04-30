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Пакистан и Индия поговорили по-человечески
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Пакистан и Индия поговорили по-человечески

Поворот в отношениях Китая и Европы

20:03 724

Китай отменил санкции с пяти депутатов Европарламента, что позволяет восстановить парламентский диалог между ЕС и КНР.

Об этом сообщается в заявлении Европарламента.

Председатель Европарламента Роберта Метсола уведомила глав фракций о решении Китая снять санкции с депутатов и их семей. Этот шаг открывает возможности для обсуждения европейских интересов с китайскими коллегами, однако Европарламент подчеркнул, что проблемы в отношениях с КНР сохраняются.

Санкции против депутатов были введены Китаем в марте 2021 года в ответ на санкции ЕС, что привело к приостановке парламентского сотрудничества между ЕС и КНР.

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