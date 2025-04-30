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Пакистан и Индия поговорили по-человечески
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Пакистан и Индия поговорили по-человечески

Подоляк: Конфликт Индии и Пакистана ускорит завершение войны в Украине

20:30 381

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что возможное обострение конфликта между Индией и Пакистаном может ускорить усилия по разрешению войны в Украине.

В интервью YouTube-каналу РБК-Украина Подоляк отметил, что хотя масштабная война между двумя ядерными державами маловероятна, боевые действия в регионе уже активно ведутся.

Индия и Пакистан имеют значительное влияние на глобальную политику, особенно Индия, которая имеет связи с Китаем и торговые отношения с Россией, включая военные контракты.

Однако Индия недавно подписала контракты на поставку самолетов из Франции, что свидетельствует о ее многовекторной политике. Подоляк подчеркнул, что такие конфликты, как на Ближнем Востоке, или действия Ирана и Северной Кореи, являются следствием глобальной нестабильности, частью которой является и война в Украине.

Он уверен, что эскалация в регионе только усиливает внимание к Украине и ускоряет международные попытки решить ее конфликт.

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