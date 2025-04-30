Первый день соревнований регаты «Кубок Президента-2025»

Состоялись церемония открытия и первые соревнования международной регаты «Кубок Президента-2025», посвященной 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

В Суговушане, одном из живописных уголков Карабаха, состоялась официальная церемония открытия регаты. Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджана. Затем память шехидов почтили минутой молчания. Генеральный секретарь федерации гребли и каноэ Азербайджана (AKAF) Фархад Алиев отметил в своем выступлении, что интерес к турниру со стороны зарубежных стран растет с каждым годом, что не может не радовать. Он пожелал спортсменам успехов.

Президент Европейской ассоциации каноэ (ECA) Ян Зунграна подчеркнул, что гребной спорт в Азербайджане получил значительное развитие в последние годы. Он поблагодарил федерацию за гостеприимство и теплый прием.

Напомнив, что регата проводится в Суговушане уже пятый год подряд, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов сказал, что уровень организации совершенствуется с каждым годом.

После официальных выступлений турнир был объявлен открытым.