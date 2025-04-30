Казахстан вводит «золотую визу»

Об этом сообщило Министерство иностранных дел страны, передаёт Tengrinews.kz.

Казахстан утвердил правила получения инвесторской визы, дающей право на вид на жительство сроком до 10 лет.

Визу смогут оформить иностранцы, вложившие не менее $300 тыс. в уставной капитал казахстанских компаний или в местные ценные бумаги. Заявка подаётся в электронном формате.

По словам представителей МИД, программа направлена на укрепление инвестиционной привлекательности и поддержку долгосрочного делового партнёрства. Она аналогична схемам, действующим в США, ЕС, ОАЭ и Сингапуре.

«Золотая виза» предоставит правовые гарантии и предсказуемость для иностранных инвесторов, подчеркнули в ведомстве. Документ вступит в силу через 10 дней после публикации.