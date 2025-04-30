Ватиканский поворот: встреча с Зеленским изменила тактику Трампа

Как сообщает Axios со ссылкой на источники, Трамп подчеркнул, что никто не будет требовать этого от Киева — речь идёт лишь о возможном признании со стороны США.

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Ватикане заявил, что Украина не обязана признавать Крым частью России.

По данным издания, Зеленскому удалось убедить Трампа изменить подход к российскому президенту. Он указал, что без усиления давления Владимир Путин не пойдёт на уступки. Вскоре после встречи Трамп выступил с рядом жёстких заявлений, в том числе допустил, что Путин его обманывает и тянет время, и анонсировал возможные «банковские или вторичные санкции».

Зеленский также призвал вернуться к идее безусловного перемирия как отправной точке для мирного процесса. Украина поддержала это предложение, а Россия его отвергла. Axios уточняет, что Трамп одобрил инициативу.

Кроме того, он настаивал, чтобы Киев скорее подписал соглашение о стратегических минералах с США.

По информации издания, встреча прошла в конструктивном ключе — в частности, из-за отсутствия вице-президента Джей Ди Вэнса и спецпосланника Стива Уиткоффа, которых в Киеве считают более лояльными к Москве. Запланированное интервью Зеленского телеканалу ABC было отменено из-за технических проблем с переводом. Источник пояснил, что встреча прошла настолько успешно, что президент Украины не захотел рисковать её восприятием.