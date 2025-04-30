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Путин допустил переименование Волгограда в Сталинград

21:42 848

Президент Владимир Путин заявил, что готов рассмотреть вопрос о возвращении Волгограду названия Сталинград, но подчеркнул, что решение должны принять сами горожане.

«Подумаем. Надо у жителей спросить», — сказал он на встрече с участниками марафона «Знание. Первые».

По данным ВЦИОМ, в 2023 году 67% волгоградцев выступили против переименования. Среди аргументов — высокая стоимость, отсутствие смысла и неоднозначное отношение к фигуре Сталина.

Накануне Путин подписал указ о присвоении аэропорту Гумрак «исторического наименования» Сталинград — по просьбе ветеранов региона. Это решение не затрагивает официальное название географического объекта.

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