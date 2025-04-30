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«Дыра» в российском бюджете все больше

22:00 599

Из-за падения цен на нефть дефицит бюджета России в 2025 году может вырасти до 1,5% от ВВП, сообщает Reuters.

Нефтегазовые доходы всегда составляли большую часть бюджета страны, но ситуация на мировом рынке ухудшает финансовую стабильность.

Снижение спроса на нефть, вызванное торговыми конфликтами и замедлением мировой экономики, давит на цены, которые в апреле упали более чем на 11%.

В ответ правительство снизило прогноз по цене нефти на 2025 год на 17%. Также пересмотрены ожидания по доходам от нефти и газа на 2025–2027 годы — ожидается снижение на 15%. Если цена нефти упадет до $60 за баррель, дефицит может увеличиться ещё на 1 процентный пункт. Также беспокойство вызывает замедление роста экономики: в 2025 году ВВП, вероятно, вырастет на 1,6%, по сравнению с 4,3% в прошлом году. Инфляция ожидается на уровне 7%.

Банк России оставил ключевую ставку на уровне 21%, что указывает на сложности с контролем инфляции.

Курс рубля, укрепившийся на 38% с начала года, может ослабнуть до 95 рублей за доллар, что снизит доходы бюджета от экспорта нефти и газа.

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