«Дыра» в российском бюджете все больше

Из-за падения цен на нефть дефицит бюджета России в 2025 году может вырасти до 1,5% от ВВП, сообщает Reuters.
Нефтегазовые доходы всегда составляли большую часть бюджета страны, но ситуация на мировом рынке ухудшает финансовую стабильность.
Снижение спроса на нефть, вызванное торговыми конфликтами и замедлением мировой экономики, давит на цены, которые в апреле упали более чем на 11%.
В ответ правительство снизило прогноз по цене нефти на 2025 год на 17%. Также пересмотрены ожидания по доходам от нефти и газа на 2025–2027 годы — ожидается снижение на 15%. Если цена нефти упадет до $60 за баррель, дефицит может увеличиться ещё на 1 процентный пункт. Также беспокойство вызывает замедление роста экономики: в 2025 году ВВП, вероятно, вырастет на 1,6%, по сравнению с 4,3% в прошлом году. Инфляция ожидается на уровне 7%.
Банк России оставил ключевую ставку на уровне 21%, что указывает на сложности с контролем инфляции.
Курс рубля, укрепившийся на 38% с начала года, может ослабнуть до 95 рублей за доллар, что снизит доходы бюджета от экспорта нефти и газа.