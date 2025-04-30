«Дыра» в российском бюджете все больше

Из-за падения цен на нефть дефицит бюджета России в 2025 году может вырасти до 1,5% от ВВП, сообщает Reuters.

Нефтегазовые доходы всегда составляли большую часть бюджета страны, но ситуация на мировом рынке ухудшает финансовую стабильность.

Снижение спроса на нефть, вызванное торговыми конфликтами и замедлением мировой экономики, давит на цены, которые в апреле упали более чем на 11%.