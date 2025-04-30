США обрушили новые санкции на иранскую нефть

Кроме того, два судна были определены как «заблокированная собственность».

Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио. Его заявление опубликовано на сайте главного внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов.

США ввели санкции против семи организаций, которые обвиняются в торговле иранскими нефтяными и нефтехимическими продуктами.

«Президент намерен свести незаконный экспорт нефти и нефтехимических продуктов Ирана, включая экспорт в Китай, к нулю в рамках своей кампании максимального давления», — подчеркнул Рубио.

Кроме того, Госдепартамент объявил об ограничениях в отношении одной компании по управлению морскими перевозками. Ее он обвинил в том, что она играет ключевую роль в цепочке поставок сырой энергии из Ирана.

Рубио заверил, что пока Тегеран будет пытаться получать доходы от продажи нефти для финансирования дестабилизирующей и террористической деятельности, США не перестанут принимать меры как против Ирана, так и против его партнеров, которые уклоняются от санкций.