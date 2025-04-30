USD 1.7000
EUR 1.9334
RUB 2.0684
Подписаться на уведомления
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?
Новость дня
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?

США добились освобождения арестованного в Беларуси американца

новость дополнена
30 апреля 2025, 22:47 553

Глава Госдепа США Марко Рубио сообщил, что Беларусь выпустила на свободу ранее задержанного американца.

«Беларусь освободила ещё одного незаконно задержанного гражданина США. Ни один президент не делал так много и так быстро, чтобы обеспечить безопасность американцев за рубежом. Всего за 100 дней мы также добились освобождения 47 несправедливо задержанных американцев по всему миру, в том числе в Афганистане, России и Венесуэле, благодаря дипломатическим усилиям на высоком уровне»», — написал он в соцсети X.

Телеканал CNN со ссылкой на свой источник передает, что изз тюрьмы в Беларуси был освобожден американец Юрий Зенкович, который находился под стражей по обвинению «подготовке покушения» на президента Беларуси Александра Лукашенко.

Юриста Зенковича, имеющего гражданство США и Беларуси, арестовали в Москве в 2021 году, а затем доставили в Минск, где его обвинили в участии в организованном при поддержке спецслужб США покушении на президента Беларуси.

Зенкович в сентябре 2022 года был приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима.

По словам представителя Государственного департамента США, освобождение Зенковича не было результатом обмена пленными.

После освобождения из белорусского заключения мужчину доставили в соседнюю Литву в сопровождении американских чиновников, в частности заместителя помощника госсекретаря по европейским делам Криса Смита.

«Я знала, что этот день наступит. Это заняло 1480 дней, но он выжил и возвращается домой, ко мне и в Америку», – сказала телеканалу CNN жена Зенковича Елена Денисовец.

В феврале 2025 года Крис Смит посетил Беларусь и забрал с собой трех политзаключенных, в том числе неназванного гражданина США.

Трамп: США и Украина заключили сделку об экономическом партнерстве
Трамп: США и Украина заключили сделку об экономическом партнерстве обновлено 00:07
00:07 5155
Во всем виноват Чубайс, то есть Байден
Во всем виноват Чубайс, то есть Байден наш комментарий
30 апреля 2025, 23:16 633
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней? после Пезешкиана, до Эрдогана и в канун встречи с Путиным
30 апреля 2025, 15:47 11491
Турция требует от Израиля прекратить бомбить Сирию
Турция требует от Израиля прекратить бомбить Сирию видео; обновлено 22:40
30 апреля 2025, 22:40 8554
Вместо свободы хаос, вместо героя фантом, вместо правды иезуистика
Вместо свободы хаос, вместо героя фантом, вместо правды иезуистика нищета философии
30 апреля 2025, 14:38 4293
Индия закрыла свое небо для Пакистана
Индия закрыла свое небо для Пакистана обновлено 21:31
30 апреля 2025, 21:31 10380
Израиль просит помощи и у Азербайджана
Израиль просит помощи и у Азербайджана фото; видео; обновлено 23:35
30 апреля 2025, 23:35 4230
«Дыра» в российском бюджете все больше
«Дыра» в российском бюджете все больше
30 апреля 2025, 22:00 1884
Рынок нефти лихорадит: апрель стал худшим за три года
Рынок нефти лихорадит: апрель стал худшим за три года обновлено 20:22
30 апреля 2025, 20:22 4682
Экономика США в минусе. Трамп обвиняет Байдена
Экономика США в минусе. Трамп обвиняет Байдена обновлено 19:38
30 апреля 2025, 19:38 2579
Резко выросло число погибших в иранском порту
Резко выросло число погибших в иранском порту
30 апреля 2025, 19:23 3869

ЭТО ВАЖНО

Трамп: США и Украина заключили сделку об экономическом партнерстве
Трамп: США и Украина заключили сделку об экономическом партнерстве обновлено 00:07
00:07 5155
Во всем виноват Чубайс, то есть Байден
Во всем виноват Чубайс, то есть Байден наш комментарий
30 апреля 2025, 23:16 633
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней? после Пезешкиана, до Эрдогана и в канун встречи с Путиным
30 апреля 2025, 15:47 11491
Турция требует от Израиля прекратить бомбить Сирию
Турция требует от Израиля прекратить бомбить Сирию видео; обновлено 22:40
30 апреля 2025, 22:40 8554
Вместо свободы хаос, вместо героя фантом, вместо правды иезуистика
Вместо свободы хаос, вместо героя фантом, вместо правды иезуистика нищета философии
30 апреля 2025, 14:38 4293
Индия закрыла свое небо для Пакистана
Индия закрыла свое небо для Пакистана обновлено 21:31
30 апреля 2025, 21:31 10380
Израиль просит помощи и у Азербайджана
Израиль просит помощи и у Азербайджана фото; видео; обновлено 23:35
30 апреля 2025, 23:35 4230
«Дыра» в российском бюджете все больше
«Дыра» в российском бюджете все больше
30 апреля 2025, 22:00 1884
Рынок нефти лихорадит: апрель стал худшим за три года
Рынок нефти лихорадит: апрель стал худшим за три года обновлено 20:22
30 апреля 2025, 20:22 4682
Экономика США в минусе. Трамп обвиняет Байдена
Экономика США в минусе. Трамп обвиняет Байдена обновлено 19:38
30 апреля 2025, 19:38 2579
Резко выросло число погибших в иранском порту
Резко выросло число погибших в иранском порту
30 апреля 2025, 19:23 3869
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться