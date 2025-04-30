США добились освобождения арестованного в Беларуси американца

«Беларусь освободила ещё одного незаконно задержанного гражданина США. Ни один президент не делал так много и так быстро, чтобы обеспечить безопасность американцев за рубежом. Всего за 100 дней мы также добились освобождения 47 несправедливо задержанных американцев по всему миру, в том числе в Афганистане, России и Венесуэле, благодаря дипломатическим усилиям на высоком уровне»», — написал он в соцсети X.

Телеканал CNN со ссылкой на свой источник передает, что изз тюрьмы в Беларуси был освобожден американец Юрий Зенкович, который находился под стражей по обвинению «подготовке покушения» на президента Беларуси Александра Лукашенко.

Юриста Зенковича, имеющего гражданство США и Беларуси, арестовали в Москве в 2021 году, а затем доставили в Минск, где его обвинили в участии в организованном при поддержке спецслужб США покушении на президента Беларуси.

Зенкович в сентябре 2022 года был приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима.

По словам представителя Государственного департамента США, освобождение Зенковича не было результатом обмена пленными.

После освобождения из белорусского заключения мужчину доставили в соседнюю Литву в сопровождении американских чиновников, в частности заместителя помощника госсекретаря по европейским делам Криса Смита.

«Я знала, что этот день наступит. Это заняло 1480 дней, но он выжил и возвращается домой, ко мне и в Америку», – сказала телеканалу CNN жена Зенковича Елена Денисовец.

В феврале 2025 года Крис Смит посетил Беларусь и забрал с собой трех политзаключенных, в том числе неназванного гражданина США.