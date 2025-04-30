Путин рассказал, где ночует

Последние три года президент РФ Владимир Путин почти каждый день ночует в Кремле, где находится его рабочая резиденция.

Об этом он рассказал в ходе съемок фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», фрагмент из которого опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.