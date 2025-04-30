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Путин рассказал, где ночует

30 апреля 2025, 22:50 1405

Последние три года президент РФ Владимир Путин почти каждый день ночует в Кремле, где находится его рабочая резиденция.

Об этом он рассказал в ходе съемок фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», фрагмент из которого опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Последние три года — в основном здесь», — сказал российский лидер, отвечая Зарубину на вопрос, часто ли он ночует в кремлевской резиденции.

Путин также показал некоторые помещения в Кремле: две спальни, библиотеку и домашнюю церковь.

30 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал выход кинокартины про Путина, «про то, как он 25 лет руководит нашей страной». Он призвал россиян посмотреть фильм, потому что над ним работали талантливые люди.

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