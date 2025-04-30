В украинской армии появятся сухпайки по вере

Министерство обороны Украины утвердило обновленную спецификацию для сухпайков, включив в нее халяльные и кошерные варианты, предназначенные для военнослужащих, придерживающихся исламских и иудейских религиозных норм питания.
Как сообщает пресс-служба ведомства, это нововведение направлено на улучшение питания солдат, соответствуя их религиозным требованиям. Халяльные сухпайки предназначены для мусульман, а кошерные — для иудеев.
В обновленных спецификациях предусмотрены различные варианты первых и вторых блюд, учитывающие диетические ограничения. Например, борщ с говядиной или супы с мясом курицы, баранины и говядины, но исключающие свинину для халяльных сухпайков и обеспечивающие соответствие кашруту для кошерных.
Кроме того, новые сухпайки будут упаковываться в реторт-пакеты, что гарантирует длительный срок хранения продуктов. Вскоре Минобороны планирует объявить тендер на закупку дополнительных партий сухпайков с учетом новых требований.