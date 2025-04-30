В украинской армии появятся сухпайки по вере

Министерство обороны Украины утвердило обновленную спецификацию для сухпайков, включив в нее халяльные и кошерные варианты, предназначенные для военнослужащих, придерживающихся исламских и иудейских религиозных норм питания.

Как сообщает пресс-служба ведомства, это нововведение направлено на улучшение питания солдат, соответствуя их религиозным требованиям. Халяльные сухпайки предназначены для мусульман, а кошерные — для иудеев.