USD 1.7000
EUR 1.9334
RUB 2.0684
Подписаться на уведомления
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?
Новость дня
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?

В украинской армии появятся сухпайки по вере

30 апреля 2025, 23:05 612

Министерство обороны Украины утвердило обновленную спецификацию для сухпайков, включив в нее халяльные и кошерные варианты, предназначенные для военнослужащих, придерживающихся исламских и иудейских религиозных норм питания.

Как сообщает пресс-служба ведомства, это нововведение направлено на улучшение питания солдат, соответствуя их религиозным требованиям. Халяльные сухпайки предназначены для мусульман, а кошерные — для иудеев.

В обновленных спецификациях предусмотрены различные варианты первых и вторых блюд, учитывающие диетические ограничения. Например, борщ с говядиной или супы с мясом курицы, баранины и говядины, но исключающие свинину для халяльных сухпайков и обеспечивающие соответствие кашруту для кошерных.

Кроме того, новые сухпайки будут упаковываться в реторт-пакеты, что гарантирует длительный срок хранения продуктов. Вскоре Минобороны планирует объявить тендер на закупку дополнительных партий сухпайков с учетом новых требований.

Трамп: США и Украина заключили сделку об экономическом партнерстве
Трамп: США и Украина заключили сделку об экономическом партнерстве обновлено 00:07
00:07 5158
Во всем виноват Чубайс, то есть Байден
Во всем виноват Чубайс, то есть Байден наш комментарий
30 апреля 2025, 23:16 633
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней? после Пезешкиана, до Эрдогана и в канун встречи с Путиным
30 апреля 2025, 15:47 11494
Турция требует от Израиля прекратить бомбить Сирию
Турция требует от Израиля прекратить бомбить Сирию видео; обновлено 22:40
30 апреля 2025, 22:40 8556
Вместо свободы хаос, вместо героя фантом, вместо правды иезуистика
Вместо свободы хаос, вместо героя фантом, вместо правды иезуистика нищета философии
30 апреля 2025, 14:38 4294
Индия закрыла свое небо для Пакистана
Индия закрыла свое небо для Пакистана обновлено 21:31
30 апреля 2025, 21:31 10381
Израиль просит помощи и у Азербайджана
Израиль просит помощи и у Азербайджана фото; видео; обновлено 23:35
30 апреля 2025, 23:35 4231
«Дыра» в российском бюджете все больше
«Дыра» в российском бюджете все больше
30 апреля 2025, 22:00 1886
Рынок нефти лихорадит: апрель стал худшим за три года
Рынок нефти лихорадит: апрель стал худшим за три года обновлено 20:22
30 апреля 2025, 20:22 4682
Экономика США в минусе. Трамп обвиняет Байдена
Экономика США в минусе. Трамп обвиняет Байдена обновлено 19:38
30 апреля 2025, 19:38 2581
Резко выросло число погибших в иранском порту
Резко выросло число погибших в иранском порту
30 апреля 2025, 19:23 3869

ЭТО ВАЖНО

Трамп: США и Украина заключили сделку об экономическом партнерстве
Трамп: США и Украина заключили сделку об экономическом партнерстве обновлено 00:07
00:07 5158
Во всем виноват Чубайс, то есть Байден
Во всем виноват Чубайс, то есть Байден наш комментарий
30 апреля 2025, 23:16 633
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней? после Пезешкиана, до Эрдогана и в канун встречи с Путиным
30 апреля 2025, 15:47 11494
Турция требует от Израиля прекратить бомбить Сирию
Турция требует от Израиля прекратить бомбить Сирию видео; обновлено 22:40
30 апреля 2025, 22:40 8556
Вместо свободы хаос, вместо героя фантом, вместо правды иезуистика
Вместо свободы хаос, вместо героя фантом, вместо правды иезуистика нищета философии
30 апреля 2025, 14:38 4294
Индия закрыла свое небо для Пакистана
Индия закрыла свое небо для Пакистана обновлено 21:31
30 апреля 2025, 21:31 10381
Израиль просит помощи и у Азербайджана
Израиль просит помощи и у Азербайджана фото; видео; обновлено 23:35
30 апреля 2025, 23:35 4231
«Дыра» в российском бюджете все больше
«Дыра» в российском бюджете все больше
30 апреля 2025, 22:00 1886
Рынок нефти лихорадит: апрель стал худшим за три года
Рынок нефти лихорадит: апрель стал худшим за три года обновлено 20:22
30 апреля 2025, 20:22 4682
Экономика США в минусе. Трамп обвиняет Байдена
Экономика США в минусе. Трамп обвиняет Байдена обновлено 19:38
30 апреля 2025, 19:38 2581
Резко выросло число погибших в иранском порту
Резко выросло число погибших в иранском порту
30 апреля 2025, 19:23 3869
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться