Азербайджанский и индийский шахматисты лидируют на Baku Open

В главном турнире «А» лидируют два шахматиста - азербайджанский гроссмейстер Магомед Мурадлы и индиец Асват. Оба набрали по 3 очка и завтра встретятся в очном поединке.

На шахматном турнире Baku Open в «Кристалл Холле» сыграны партии 3-го тура.

А в Азербайджанском национальном музее ковров завершилась шахматная «Битва чемпионов», в которой принимали участие действующие чемпионы Азербайджана Рауф Мамедов и Гюнай Мамедзаде, а также 17-й чемпион мира Рустам Касымджанов из Узбекистана и 10-я чемпионка мира, чемпионка Европы-2002, чемпионка мира-2012 по рапиду Антоанета Стефанова (Болгария).

Турнир пройдет в 9 туров. Общий призовой фонд - 55 тысяч долларов. Победитель турнира "А" получит 12 тысяч долларов.

По 2,5 очка имеют наши шахматисты Хазар Бабазаде, Мурад Ибрагимли, Мисретдин Искендеров, Александар Инджич (Сербия), Баадур Джобава (Грузия) и Михаил Бродский (Украина).

Сегодня соперники играли в блиц. Мамедов уступил Касымджанову со счетом 4:6, а Мамедзаде и Стефанова сыграли вничью 5:5. Напомним, в предыдущие два дня участники играли в рапид. Там Рауф и Гюнай оказались сильнее. Итоговый результат «Битвы чемпионов»: Рауф Мамедов - Рустам Касымджанов - 12:10, Гюнай Мамедзаде - Антоанета Стефанова - 12:10.

Возвращаясь к Baku Open, стоит напомнить, что это часть проекта Chess Tour Azerbaijan. Далее в этом году состоятся турниры Sheki Open (18-25 июня), Shamakhı Open (26 июня-3 июля), Lankaran Open (6-13 июля), Guba Open (15-22 июля), Vugar Gashimov Open (Баку, 24 июля-1 августа), Ganca Open (11-18 ноября) и Shirvan Open (19-26 ноября).

В каждом из турниров сыграют как минимум пять гроссмейстеров. Кроме того, среди участников должны быть представители как минимум пяти стран.

Минимальный приз каждого соревнования - 22 тысячи манатов, а победитель должен получить не меньше 3 тысяч долларов (5 100 манатов).