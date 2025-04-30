Хуситы ударили по Тель-Авиву

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли удары четырьмя беспилотниками по израильским объектам в Тель-Авиве и Ашкелоне.

Об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

«Вооруженные силы Йемена провели двойную операцию, атаковав тремя беспилотниками Yaffa важные военные объекты израильского врага в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив - прим.), а также атаковав одним беспилотником Yaffa критически важный объект в оккупированном Ашкелоне», - сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.