Хуситы ударили по Тель-Авиву

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли удары четырьмя беспилотниками по израильским объектам в Тель-Авиве и Ашкелоне.
Об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.
«Вооруженные силы Йемена провели двойную операцию, атаковав тремя беспилотниками Yaffa важные военные объекты израильского врага в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив - прим.), а также атаковав одним беспилотником Yaffa критически важный объект в оккупированном Ашкелоне», - сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.
*** 23:19
Представитель йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сариа сообщил об атаке на американский авианосец Carl Vinson и сопровождающие его корабли в Аравийском море.
По его словам, удар был нанесен с использованием нескольких беспилотников.
Заявление прозвучало в эфире телеканала Al Masirah, контролируемого хуситами.
Официальных подтверждений со стороны США на момент публикации не поступало.