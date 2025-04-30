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Хуситы ударили по Тель-Авиву

обновлено 23:42
30 апреля 2025, 23:42 808

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли удары четырьмя беспилотниками по израильским объектам в Тель-Авиве и Ашкелоне.

Об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

«Вооруженные силы Йемена провели двойную операцию, атаковав тремя беспилотниками Yaffa важные военные объекты израильского врага в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив - прим.), а также атаковав одним беспилотником Yaffa критически важный объект в оккупированном Ашкелоне», - сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

*** 23:19

Представитель йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сариа сообщил об атаке на американский авианосец Carl Vinson и сопровождающие его корабли в Аравийском море.

По его словам, удар был нанесен с использованием нескольких беспилотников.

Заявление прозвучало в эфире телеканала Al Masirah, контролируемого хуситами.

Официальных подтверждений со стороны США на момент публикации не поступало.

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