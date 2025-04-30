Во всем виноват Чубайс, то есть Байден

Больше года назад, 29 января 2024 года, претендент на президентский пост Дональд Трамп написал в социальной сети, комментируя высокие показатели рынка акций: «Это фондовый рынок Трампа, потому что мои опросы относительно Байдена настолько хороши, что инвесторы предвкушают мою победу, и это толкает рынок вверх… Сделаем Америку снова великой!» 30 апреля 2025 года президент Дональд Трамп пишет в социальной сети: «Это фондовый рынок Байдена, не Трампа, я вступил в должность лишь 20 января… Нам нужно избавиться от «навеса» Байдена. Это займет некоторое время… просто он оставил нам плохие цифры».

Вообще-то экономические параметры, унаследованные Трампом от Байдена, были великолепными: стабильный рост, очень умеренная безработица, фондовый рынок на подъеме. После выхода из ковидного кризиса высоковата инфляция, но было очевидно, что и это временное явление. И тут за дело взялась новая администрация. От нее действительно ожидали мер, которые бы избавили бизнес от лишних ограничений и стимулировали еще больший рост. Вышло ровным счетом наоборот. Под лозунгами борьбы с «леваками» Белый дом Трампа стал вмешиваться в экономические дела с рвением Мао и Троцкого. Результат не заставил себя ждать: согласно отчету американского Бюро экономического анализа, в первом квартале 2025 года ВВП США снизился на 0,3%, впервые с 2022 года, последнего ковидного года. Это на фоне «плохих цифр Байдена»: роста в 2,4% в последнем квартале 2024 года. Биржевой индекс полутысячи ведущих компаний Америки S&P 500 упал на 7,3% со дня инаугурации, Nasdaq, индекс высокотехнологичных компаний, обвалился на 11%. Доллар за сто дней пребывания Трампа на посту ослабел на 9,5%. Как пишут эксперты, это худшие экономические показатели для первых месяцев президентства с 70-х годов.

Находившуюся в прекрасном, здоровом состоянии экономику новое американское руководство стало кошмарить несистемными и непрофессиональными действиями, прежде всего в области торговых пошлин, которые то вводятся, то отменяются, то приостанавливаются. Царящая на рынке неопределенность подталкивает бизнес к закупкам импортных товаров и комплектующих впрок, поскольку никто не может предсказать, какова их цена будет в будущем. В попытке представить ситуацию в выгодном для себя свете на митинге в Мичигане, посвященном 100 дням президентства, Трамп говорил о «самом успешном старте президентского срока», иллюстрируя это цифрами, которые, в отличие от уровня ВВП, легко может проверить любой американец. Президент говорил о существенном снижении цен на бензин, «которые во многих штатах упали до 1,98 доллара» за галлон (3,875 литра). Вообще-то, как быстро проверили журналисты, цена в среднем составляет 3,16 доллара, чуть больше 3,12 доллара, которые были на день вступления Трампа в должность. Ни в одном из штатов не было бензина дешевле, чем по 2,67 доллара.