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Во всем виноват Чубайс, то есть Байден

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Фарид Исаев, автор haqqin.az
30 апреля 2025, 23:16 635

Больше года назад, 29 января 2024 года, претендент на президентский пост Дональд Трамп написал в социальной сети, комментируя высокие показатели рынка акций: «Это фондовый рынок Трампа, потому что мои опросы относительно Байдена настолько хороши, что инвесторы предвкушают мою победу, и это толкает рынок вверх… Сделаем Америку снова великой!»

30 апреля 2025 года президент Дональд Трамп пишет в социальной сети: «Это фондовый рынок Байдена, не Трампа, я вступил в должность лишь 20 января… Нам нужно избавиться от «навеса» Байдена. Это займет некоторое время… просто он оставил нам плохие цифры».

Но Трамп не был бы Трампом, если бы не приукрасил

Вообще-то экономические параметры, унаследованные Трампом от Байдена, были великолепными: стабильный рост, очень умеренная безработица, фондовый рынок на подъеме. После выхода из ковидного кризиса высоковата инфляция, но было очевидно, что и это временное явление.

И тут за дело взялась новая администрация. От нее действительно ожидали мер, которые бы избавили бизнес от лишних ограничений и стимулировали еще больший рост. Вышло ровным счетом наоборот. Под лозунгами борьбы с «леваками» Белый дом Трампа стал вмешиваться в экономические дела с рвением Мао и Троцкого.

Результат не заставил себя ждать: согласно отчету американского Бюро экономического анализа, в первом квартале 2025 года ВВП США снизился на 0,3%, впервые с 2022 года, последнего ковидного года. Это на фоне «плохих цифр Байдена»: роста в 2,4% в последнем квартале 2024 года. Биржевой индекс полутысячи ведущих компаний Америки S&P 500 упал на 7,3% со дня инаугурации, Nasdaq, индекс высокотехнологичных компаний, обвалился на 11%. Доллар за сто дней пребывания Трампа на посту ослабел на 9,5%. Как пишут эксперты, это худшие экономические показатели для первых месяцев президентства с 70-х годов.

Биржевой индекс полутысячи ведущих компаний Америки S&P 500 упал на 7,3% со дня инаугурации, Nasdaq, индекс высокотехнологичных компаний, обвалился на 11%

Находившуюся в прекрасном, здоровом состоянии экономику новое американское руководство стало кошмарить несистемными и непрофессиональными действиями, прежде всего в области торговых пошлин, которые то вводятся, то отменяются, то приостанавливаются. Царящая на рынке неопределенность подталкивает бизнес к закупкам импортных товаров и комплектующих впрок, поскольку никто не может предсказать, какова их цена будет в будущем.

В попытке представить ситуацию в выгодном для себя свете на митинге в Мичигане, посвященном 100 дням президентства, Трамп говорил о «самом успешном старте президентского срока», иллюстрируя это цифрами, которые, в отличие от уровня ВВП, легко может проверить любой американец. Президент говорил о существенном снижении цен на бензин, «которые во многих штатах упали до 1,98 доллара» за галлон (3,875 литра). Вообще-то, как быстро проверили журналисты, цена в среднем составляет 3,16 доллара, чуть больше 3,12 доллара, которые были на день вступления Трампа в должность. Ни в одном из штатов не было бензина дешевле, чем по 2,67 доллара.

Ох уж этот Байден! Во всем виноват только он!

В начале срока были серьезные проблемы с куриными яйцами из-за болезни птичьего поголовья. Это привело к резкому росту цен на этот товар. В своей речи президент заявил, что при нем цены упали на 87%. Это тоже оказалось несложно проверить. В январе первосортные яйца стоили около 4,95 доллара за десяток, в марте цена выросла до рекордных 6,23 доллара. Сейчас, по данным Министерства сельского хозяйства, средняя цена - 3,15 доллара. Никак не выходит 87% от январских цен. Но Трамп не был бы Трампом, если бы не приукрасил.

На фоне неутешительных новостей президент США созвал заседание кабинета, перед которым пообщался с журналистами и опять обвинил во всех проблемах Джо Байдена. Предшественник, по его словам, виноват не только в результатах первого квартала 2025 года, но и второй квартал будет на его совести. «Золотой век» Америки, обещанный в инаугурационной речи, опять откладывается. Байден оказался чертовски силен.

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