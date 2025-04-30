Путин непреклонен: СССР. На худой конец - соцлагерь

29 апреля на форуме в Волгограде президент России Владимир Путин вновь озвучил идею «единой архитектуры безопасности на евразийском континенте», призвав превратить Евразию в «зону стабильности, экономического и гуманитарного прогресса», опираясь на уже существующие объединения - Союзное государство, ОДКБ, СНГ, ШОС, БРИКС и АСЕАН. По словам президента РФ, эти структуры «могут защищать интересы всех участников без ущемления прав других государств». В форуме, организованном Союзным государством России и Беларуси, участвовали делегаты из двадцати стран. За день до этого Путин провел четырехчасовую встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Следует отметить, что Москва и Минск не впервые продвигают эту идею. Еще в 2023 году в Минске состоялся форум «Евразийская безопасность», на котором министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник предложил разработать документ под названием «Евразийская хартия многообразия и многополярности». В июне 2024 года Путин поддержал белорусскую инициативу, поручив МИД РФ проработать проект, а уже в ноябре того же года главы внешнеполитических ведомств двух стран представили черновую версию Хартии. Подписание запланировано на следующей конференции по безопасности в Минске, однако остается неизвестным, какие страны готовы ее подписать. Интересно, что в феврале 2025 года лондонская Financial Times опубликовала утечку из секретного доклада российского правительства. В нем, в частности, говорится о планах Москвы сформировать «евразийский макрорегион», который должен существовать независимо от исхода любых переговоров с Западом по Украине. Согласно этому документу, Москва рассчитывает создать центр силы, объединяющий Россию с «глобальным Югом» для доступа к его ресурсам, финансовым и логистическим каналам, а также для выстраивания альтернативной, «незападной» санкционной и политической системы. «Цель — построение нового мира, где мы сами пишем правила», - подчеркивается в документе.