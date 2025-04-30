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Путин непреклонен: СССР. На худой конец - соцлагерь

наше поле зрения
Фархад Мамедов, автор haqqin.az
30 апреля 2025, 23:33 960

29 апреля на форуме в Волгограде президент России Владимир Путин вновь озвучил идею «единой архитектуры безопасности на евразийском континенте», призвав превратить Евразию в «зону стабильности, экономического и гуманитарного прогресса», опираясь на уже существующие объединения - Союзное государство, ОДКБ, СНГ, ШОС, БРИКС и АСЕАН.

По словам президента РФ, эти структуры «могут защищать интересы всех участников без ущемления прав других государств».

В форуме, организованном Союзным государством России и Беларуси, участвовали делегаты из двадцати стран. За день до этого Путин провел четырехчасовую встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Путин навязывает странную архитектуру безопасности

Следует отметить, что Москва и Минск не впервые продвигают эту идею. Еще в 2023 году в Минске состоялся форум «Евразийская безопасность», на котором министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник предложил разработать документ под названием «Евразийская хартия многообразия и многополярности». В июне 2024 года Путин поддержал белорусскую инициативу, поручив МИД РФ проработать проект, а уже в ноябре того же года главы внешнеполитических ведомств двух стран представили черновую версию Хартии. Подписание запланировано на следующей конференции по безопасности в Минске, однако остается неизвестным, какие страны готовы ее подписать.

Интересно, что в феврале 2025 года лондонская Financial Times опубликовала утечку из секретного доклада российского правительства. В нем, в частности, говорится о планах Москвы сформировать «евразийский макрорегион», который должен существовать независимо от исхода любых переговоров с Западом по Украине. Согласно этому документу, Москва рассчитывает создать центр силы, объединяющий Россию с «глобальным Югом» для доступа к его ресурсам, финансовым и логистическим каналам, а также для выстраивания альтернативной, «незападной» санкционной и политической системы.

«Цель — построение нового мира, где мы сами пишем правила», - подчеркивается в документе.

В феврале 2025 года лондонская Financial Times утверждала о планах Москвы сформировать «евразийский макрорегион»

Таким образом, речь идет не просто о координации с партнерами, а о создании политической оси, альтернативной Западу. Однако реалистичность этого российского проекта вызывает определенные сомнения. Разные интересы стран гигантского региона, слабая институциональная база и отсутствие единой стратегии ставят под вопрос жизнеспособность евразийского блока.

При этом даже на уровне риторики Кремль весьма осторожен. Иван Тимофеев, директор Российского совета по международным делам, заявил на конференции в конце апреля:

«Новая система строится в соавторстве и сотрудничестве. Мы не претендуем на директивную модель. Это не антипод Запада, а горизонтальное пространство с уважением к разнообразию».

Тимофеев также подчеркнул, что главным принципом новой структуры является «идеологическая полифония».

«Мы не навязываем модель, - отметил директор Российского совета по международным делам. - На повестке не создание универсальной идеологии, а уважение к различиям в мышлении, политических системах и экономических моделях».

Тем не менее дипломатическая активность Москвы и ее упорство в продвижении концепции и организации форумов говорят о стремлении структурировать постсоветское и соседнее пространство под эгидой российского видения…

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