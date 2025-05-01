Государственное информационное бюро КНР опубликовало Белую книгу, в которой утверждается, что коронавирус появился не в Китае. В документе приводятся данные американских Центров по контролю заболеваний и Национальных институтов здравоохранения, свидетельствующие о случаях заражения в США еще до вспышки в Ухане в конце 2019 года.

Особый акцент в Белой книге сделан на штат Флорида. Официально первый случай там был зафиксирован 1 марта 2020 года, открытые источники указывают на заражения уже в январе. При этом большинство заболевших не выезжали за границу, говорится в документе. Китай также заявляет об удалении ключевой информации и увольнении сотрудника, который обрабатывал эти данные.

Белая книга — это официальный документ, отражающий позицию государства по какому-либо важному вопросу.

В апреле США в очередной раз обвинили Китай в лабораторной утечке вируса, вызвавшего пандемию. В качестве аргументов Белый дом привел необычные биологические свойства вируса, единый источник заражения, нарушения безопасности в лаборатории в Ухане и случаи болезни у сотрудников еще осенью 2019 года.

Китайское правительство обвинения отвергает и утверждает, что продолжает изучать происхождение коронавируса.

Статистика по заболевшим и умершим в результате пандемии коронавируса велась до апреля прошлого года. К тому времени инфекцией переболели почти 705 миллионов человек во всем мире, семь миллионов из них умерли.