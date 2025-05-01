Евросоюз готовит «план Б»

В интервью газете Financial Times Каллас также прокомментировала угрозы США выйти из переговорного процесса о мире в Украине, если не удастся достичь быстрых результатов.

Глава дипломатии ЕС Кайя Каллас заявила, что Евросоюз готовит план продолжения экономического давления на Москву на случай, если усилятся попытки отменить санкции против России, а США будут нормализовать с ней отношения.

«Остается вопрос, хотят ли американцы уйти. Мы видим признаки того, что они думают, а не стоит ли им покинуть Украину и больше не пытаться добиться соглашения с россиянами, потому что это трудно», — сказала Каллас.

Она также признала, что если Вашингтон все же решит прекратить свои усилия по установлению мира, некоторые европейские страны могут также отказаться от поддержки Украины и восстановить отношения с Россией.

«Понятно, что подобные дискуссии идут в нескольких странах, входящих в ЕС, и, возможно, есть надежды, что нам больше не нужно поддерживать Украину, — сказала Каллас. — Но на самом деле это ложные надежды, потому что если посмотреть на Россию, которая инвестирует более 9% своего ВВП в армию, она захочет ее использовать еще раз».

Каллас рассказала, что у Европы есть «план Б», если Венгрия (сохраняющая тесные отношения с Россией) решит заблокировать продление экономических санкций против Москвы в июле этого года.

«У нас есть и «план Б», но нам нужно работать над «планом А», потому что в противном случае вы сосредотачиваетесь на «плане Б» — и он происходит», — сказала Каллас, добавив, что ЕС обсуждает с США и другими партнерами, как сохранить существующие санкции.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС также заявила, что Евросоюз никогда не признает Крым российским. Как сообщалось, США предлагали юридически признать аннексию Крыма Россией, что должно стать одним из условий мирного соглашения.