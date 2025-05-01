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Евросуд по скандальному делу в пользу правительства Азербайджана

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Эльяс Шафиев, собкор
00:56 1067

Европейский суд по правам человека вынес решение по делу о сносе автозаправочной станции, расположенной на шоссе от международного аэропорта Гейдара Алиева до поселков Мардакян и Бильгя, демонтированной в 2009 году в связи со строительством дороги.

Как сообщает haqqin.az, суд отклонил иск компании Ümid-T MMC к правительству Азербайджана, сочтя, что права собственности нарушены не были, а выплаченная компенсация соответствовала рыночной стоимости на тот момент.

Компания Ümid-T получила документ на право собственности на эту заправку в 2005 году. Объект располагался на 800 квадратных метрах земли, принадлежащей государству, которую компания арендовала. В августе 2009 года Кабинет министров издал постановление о выкупе объектов недвижимости, попадающих под проект реконструкции и расширения автомагистрали, и выплате соответствующих компенсаций их владельцам.

Евросуд еще раз продемонстрировал беспристрастность

В соответствии с этим решением, акционерное общество AzərYolServis при Министерстве транспорта снесло заправку Ümid-T осенью 2009 года. В марте 2010 года владельцу была выплачена компенсация в размере 400 тысяч манатов. Рыночная стоимость объекта на тот момент оценивалась в 333 тысячи манатов, а по решению Кабмина дополнительно к оценке была прибавлена надбавка в 20 процентов.

Однако компания сочла эту сумму несправедливой и обратилась в местные суды с иском против AzərYolServis, требуя 1 миллион манатов компенсации. Национальные суды не удовлетворили иск, и Ümid-T обратилась в Европейский суд по правам человека.

В решении суда отмечается, что при сносе объекта действительно были допущены некоторые нарушения: например, компенсация была выплачена с шестимесячным опозданием. Однако доводы истца о несправедливости суммы компенсации суд посчитал необоснованными.

Таким образом, по иску о возмещении материального ущерба на сумму 1 миллион 45 тысяч 750 манатов и нематериального ущерба на 50 тысяч долларов суд встал на сторону правительства. Ответчик — правительство Азербайджана — представил обоснованные аргументы касательно того, что требуемая сумма не соответствует реальной рыночной стоимости объекта.

С учетом нарушений, допущенных при сносе, суд постановил выплатить истцу компенсацию за нематериальный ущерб в размере 3 тысяч евро.

Адвокат истца Мухтар Мустафаев в комментарии haqqin.az назвал решение Европейского суда «позорным» и несправедливым: «Они пришли к выводу, что заправочная станция на дороге к аэропорту стоит 400 тысяч манатов и что это справедливая сумма. Такому решению невозможно не удивиться», — заявил он.

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