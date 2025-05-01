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Лига чемпионов: шесть голов в матче «Барселона» - «Интер»

Отдел спорта
01:04 384

В Лиге чемпионов состоялся второй полуфинальный матч.

Испанская «Барселона» принимала миланский «Интер». Встреча завершилась со счетом 3:3.

Счет был открыт уже на 30-й секунде. Отличился нападающий гостей Маркус Тюрам, который отправил мяч в ворота соперника пяткой с передачи Дензела Думфриса. На 21-й минуте Думфрис удвоил преимущество «Интера» с передачи Франческо Ачерби. Три минуты спустя Ламин Ямаль отыграл один мяч «Барселоны». На 38-й минуте Ферран Торрес сравнял счет с передачи Рафиньи.

На 64-й минуте Дензел Думфрис оформил дубль и вывел гостей вперед, забив после подачи углового. Минуту спустя после розыгрыша углового «Барселоны» Рафинья из-за пределов штрафной направил мяч в створ ворот. Гол был записан на голкипера «Интера» Яна Зоммера, так как мяч от каркаса попал в спину вратаря и влетел в сетку - 3:3.

Ответный матч состоится 6 мая.

Напомним, вчера лондонский «Арсенал» уступил дома французскому «ПСЖ» - 0:1.

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