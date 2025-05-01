НАТО — не работает, США — не хотят, Евросоюз — не может. Остается Украина!

Как известно, один из главных камней преткновения в российско-украинско-американском переговорном процессе — это вопрос гарантий безопасности для Украины. И здесь очень трудно упрекнуть Киев в излишней мнительности: после всего, что произошло и продолжается, нет ни одной причины воспринимать перемирие как полноценную гарантию, а не как очередную передышку для Москвы перед новой попыткой вторжения. Представьте себе: люди потихоньку начинают привыкать к миру, возвращаются домой, восстанавливают разрушенные города, экономика оживает, дети вновь идут в школы… А потом бабах! — и все вновь обнуляется. Второй сезон войны начинается как раз тогда, когда зрители решили, что жуткий сериал наконец-то закончился. Это и есть тот самый кошмар, о котором в Украине стараются не думать, но при этом постоянно думают.

Неудивительно, что Киев хочет хоть каких-то гарантий на случай повторной агрессии России. Гарантий внятных, а не виртуальных. Но пока выходит не очень. К примеру, отсутствие гарантий сорвало подписание соглашения между Украиной и США о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов. Перепалка в Белом доме, утечки в прессу — все как полагается. Позже меморандум все же подписали, но о каких-либо обязательствах безопасности там, увы, нет ни слова. Американцы убеждают Зеленского, что их инвестиции в Украину — и есть главная гарантия мира. Звучит красиво, но верится с трудом. История знает немало случаев, когда иностранные инвестиции не спасали ту или иную страну ни от войны, ни от разрушений. К примеру, китайские предприятия в Украине стоят себе целехонькими, что никак не мешает армии России четвертый год продолжать агрессию. Или транзитный газопровод через Украину, который, в отличие от жилых домов, не получил ни единой царапины. Или грузинские нефтегазопроводы, которые во время войны 2008 года остались невредимыми. Словом, американские компании могут хоть всю таблицу Менделеева контролировать, но на вероятность войны это никак не повлияет. Разве что сами объекты бомбить не станут. Но вы же не можете расселить весь 45-миллионный народ Украины в радиусе пятнадцати километров от объектов американских инвестиций!

Итак, инвестиции — не гарантия. А что тогда? НАТО? В свое время идея была просто замечательная - Украина вступает в Североатлантический альянс, и 5-й пункт Устава НАТО моментально прикрывает ее защитным зонтом. Все бы хорошо, но после 20 января (полагаю, уважаемые читатели haqqin.az догадываются, какого года) стало очевидно — де-факто НАТО существовать перестало. Не как организация, конечно, а как реальная сила. На деле за всей этой легендой стоят только две полноценные армии — США и Турции. Все остальное — это клуб по интересам, чья боеспособность в лучшем случае соответствует уровню скаутского лагеря на привале. И что? Турки пойдут воевать за европейцев? Конечно, нет! Американцы? В Мюнхене вице-президент Вэнс ясно дал понять: ядерное оружие — пожалуйста, остальное — сама-сама. Получается, что Европе блок НАТО необходим даже больше, чем Украине. А если уж совсем «по чесноку», то это не Киев должен ломиться в альянс, а европейцы — уговаривать Киев вступить в него, чтобы хоть как-то сохранить лицо. Итак, НАТО — в утиль. Что остается? США. Не как член альянса, а как самостоятельный игрок. С мощными экономикой, армией, технологиями, но без политической воли. Или желания, если хотите. Америка привыкла к войнам, в которых противник — нечто среднее между бедуином на верблюде и бородатым студентом с «калашниковым». И даже с такими оппонентами результат был, мягко говоря, не блестящий. Вспомним Вьетнам, Ирак, Афганистан… А тут Америке противостоит Россия с ее огромной армией, межконтинентальными ракетами и, что особенно неприятно, полноценной ядерной триадой. Это вам не талибы в тапках!

А потому, случись новое российское вторжение в Украину, США, скорее всего, ограничатся очередным пакетом санкций, глубокими соболезнованиями и постом президента в Twitter. И вовсе не потому, что американцы злые или равнодушные. Просто в современном мире никто никому ничем не обязан. А в Конституции США нет пункта: «Обязаны воевать за всех». Увы, у Украины нет своего лобби в Конгрессе США, сравнимого по силе с израильским или, как минимум, с армянским. А без этого — увы и ах! Но Израиль — исключение. Там другая история: и лобби могущественное, и враги на порядок слабее. ХАМАС, «Хезболла» и даже Иран — это вам не Россия. Ну, хорошо: если США не вариант, то остается Европа. Но в случае с ЕС даже комментировать сложно. Вооружения - в дефиците, армии - на бумаге, бюджеты - в коме. Официальный Брюссель вот уже два месяца не может утвердить помощь Украине на 40 миллиардов евро. Но при этом — безумное количество саммитов, громких заявлений, сочувствующих взглядов и – в обязательном порядке - объятий с несгибаемым Владимиром Зеленским. А вот реальных дел — ноль. Недавно появился совместный план Украины и Европы, в котором говорится о гарантиях, которые якобы должны предоставить США. Европа сразу же делает красивый ход и восклицает: «А мы тут при чем?! Пусть Штаты решают!»