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Одесса подверглась массированной атаке дронами

01:39 126

В ночь на 1 мая российские войска нанесли массированный удар по Одессе с использованием беспилотников. В городе раздаются взрывы, в отдельных районах зафиксированы отключения электроэнергии.

Об этом сообщают мэр Одессы Геннадий Труханов, «Суспільне.Одеса» и местное издание «Думская».

По данным журналистов, около полуночи в Одессе прозвучала серия взрывов. «Думская» пишет, что в некоторых районах города пропало электричество. Кроме того, по предварительной информации, пожар вспыхнул в одном из школьных зданий.

Власти призывают жителей оставаться в укрытиях до окончания тревоги.

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