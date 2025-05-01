Одесса подверглась массированной атаке дронами

В ночь на 1 мая российские войска нанесли массированный удар по Одессе с использованием беспилотников. В городе раздаются взрывы, в отдельных районах зафиксированы отключения электроэнергии.

Об этом сообщают мэр Одессы Геннадий Труханов, «Суспільне.Одеса» и местное издание «Думская».

По данным журналистов, около полуночи в Одессе прозвучала серия взрывов. «Думская» пишет, что в некоторых районах города пропало электричество. Кроме того, по предварительной информации, пожар вспыхнул в одном из школьных зданий.

Власти призывают жителей оставаться в укрытиях до окончания тревоги.