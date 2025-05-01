Алиев и Пезешкиан договорились о предсказуемости

Официальный визит нового президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана в Азербайджан ознаменовал собой начало нового этапа в развитии двусторонних и субрегиональных связей. Унаследовав экономическую и дипломатическую повестку, начатую покойным Эбрахимом Раиси, Пезешкиан в Баку обозначил стремление не только продолжить реализацию двусторонних проектов, но и предложил перейти к формированию более масштабной архитектуры сотрудничества – от Персидского залива до Кавказа и от Пакистана до России. Впервые с 2018 года в Баку прошёл азербайджано-иранский бизнес-форум. В рамках мероприятия лидеры двух стран обозначили совпадающие взгляды на перспективы субрегиональной интеграции и развитие устойчивых логистических и энергетических цепочек в прикаспийском пространстве.

Первым делом - газ Одним из ключевых направлений иранско-азербайджанского взаимодействия остаётся газовая кооперация, которая в последние годы получила качественное развитие. Напомним, что в ноябре 2021 года в Ашхабаде в рамках саммита Организации экономического сотрудничества было заключено трехстороннее соглашение между Азербайджаном, Ираном и Туркменистаном по транзиту туркменского газа через территорию Ирана в Азербайджан. Новый виток этот формат получил в свете договорённостей по поставкам российского газа в Иран транзитом через Азербайджан. В преддверии визита Пезешкиана в Баку в Москве состоялось заседание российско-иранской межправительственной комиссии, где глава Министерства энергетики РФ подтвердил готовность запустить поставки объёмом до 1,8 миллиарда кубометров в год. Эти поставки откроют возможности для создания масштабного своп-механизма на Каспийском море и в Персидском заливе. Азербайджанская инфраструктура выступает в этой конфигурации не только в роли транзитной платформы, но и как производственный узел. Так, координация газопотоков позволит нарастить мощности по производству карбамида на заводе Socar Carbamide. Это, в свою очередь, открывает окно для экспансии на региональные рынки удобрений и увеличения продовольственной безопасности через расширение экспорта. По итогам I квартала 2025 года экспорт азербайджанского карбамида достиг 48 миллионов долларов, заняв второе место среди ненефтяных позиций с ростом на 77,8 процента.

Коридор пройдет над Аразом Важнейшим проектом, получившим приоритетное внимание на азербайджано-иранских переговорах, стал Аразский коридор — альтернатива заблокированному Арменией Зангезурскому коридору. В октябре 2023 года Азербайджан начал строительство мостовой инфраструктуры, соединяющей Агбенд с иранским Калала. К визиту Пезешкиана уже был сдан первый автомобильный мост, а также обсуждалось начало строительства железнодорожного моста и последующего участка пути по территории Ирана в направлении Нахчыванской автономной республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на бизнес-форуме, охарактеризовал Аразский коридор как элемент более широкой транспортной системы. «Он должен стать ответвлением магистрали, соединяющей Азию с Европой, доходить до Средиземного моря и Персидского залива», - подчеркнул глава государства. Эта логика сопрягается с иранской инициативой 2016 года по созданию коридора «Персидский залив – Чёрное море», где транзит должен проходить через Иран, Азербайджан, Армению и Грузию. Теперь же с учетом развития маршрутов Аразского и Зангезурского коридоров, а также инфраструктуры МТК «Север – Юг», эта идея приобретает прикладной характер.

Фактически речь идёт о формировании макрорегиона, соединяющего четыре морских бассейна - Персидский залив, а также Каспийское, Чёрное и Средиземное моря. Это создаёт геоэкономическую платформу нового поколения, где инфраструктура становится базисом для индустриального роста. Азербайджано-иранские проекты развиваются также в русле Международного транспортного коридора «Север – Юг», объединяющего Россию, Иран, Индию, а также ряд стран Персидского залива. В рамках этой инициативы стороны согласовали развитие приграничной инфраструктуры, модернизацию переходов и формирование кластеров сбыта и переработки. Примером может служить азербайджанская станция Астара, от которой к границе с Ираном уже проложена железнодорожная линия длиной 8,3 километра. Здесь же построен первый железнодорожный мост через реку Астара-чай. Всего запланировано строительство семи мостовых участков, из которых 90 процентов работ уже выполнено. В 2024 году через этот терминал прошло более 777 тысяч тонн грузов, а после завершения всех объектов ожидается рост до 3,5 миллиона тонн ежегодно. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что инфраструктурное развитие должно сопровождаться институциональным наполнением. По словам главы государства, предприниматели двух стран «должны получить чёткие условия: налоговые режимы, тарифную политику, правовые рамки». Это создаст базу для притока долгосрочных инвестиций и формирования производственно-логистических кластеров.

А как же гидроузлы? Электроэнергетика остаётся одним из наиболее перспективных направлений ирано-азербайджанского экономического сотрудничества. В мае 2024 года, за несколько дней до гибели Эбрахима Раиси, Азербайджан и Иран запустили гидроузлы «Худаферин» и «Гыз Галасы». А сегодня уже обсуждается строительство на базе двух гидроузлов двух ГЭС мощностью 280 мегаватт. В центре внимания остается развитие транснационального энергомоста Россия–Азербайджан–Иран. Обсуждается создание биржевого механизма своп-торговли, а также синхронизация энергетических систем на уровне региональных сетей. Впрочем, здесь остаются вызовы, связанные с правовыми и технологическими различиями сторон. А потому переход к многостороннему регулированию может потребовать длительных согласований.

Параллельно Азербайджан активно развивает проекты по возобновляемой энергетике. Китайская корпорация China Energy начала подготовку строительства морской ветроэлектростанции мощностью 1 гигаватт в азербайджанском секторе Каспийского моря. Параллельно консорциум из ACWA Power (Саудовская Аравия), SOCAR и Masdar (ОАЭ) работает над проектом ВЭС мощностью 3,5 гигаватт. Таким образом, Азербайджан становится потенциальным энергетическим экспортёром «зелёной» энергии в страны Евросоюза, в том числе, через подводные кабели в обход России. Устойчивый базис сквозь турбулентность Несмотря на определенные сложности, связанные с отдельными аспектами двухстороннего сотрудничества, Иран и Азербайджан демонстрируют способность выстраивать прагматичную повестку. В основе этой повестки — инфраструктурная связанность, энергетическая взаимодополняемость и стратегическое видение субрегиональной архитектуры безопасности и развития.