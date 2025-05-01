Пол-Америки боится за демократию

Трамповскую стодневку в Штатах отмечают широко и глубоко. Одно за другим выходят исследования общественного мнения, которые практически едины в одном: свой старт 47-й президент позорно провалил. Цифры у разных опросных центров немного разнятся, но в целом все отмечают падение уровня поддержки до 41-42%, что является исторически минимальным результатом среди всех послевоенных президентов, чьи успехи измерялись социологическими инструментами. Все зафиксировали резкое падение удовлетворенности работой Дональда Трампа среди независимых избирателей, среди молодых людей до 30 лет, среди женщин и цветных меньшинств. Уже можно говорить о развале большой коалиции поддержки, которая позволила кандидату от Республиканской партии обойти демократку Харрис на президентских выборах.

За Трампа продолжают держаться республиканцы, его ядерный электорат, в котором заглавную роль играют белые верующие мужчины немолодых возрастов с невысоким уровнем образования. А примкнувшие «попутчики» из числа недовольных демократами за прошедшие три месяца в основном отвалились. Шансов на их возвращение в число сторонников при нынешней динамике общественных настроений почти нет. Крупные социологические компании успели охватить опросами американцев уже после объявления в начале апреля Трампом тотальной тарифной войны, которая, несомненно, произвела глубокое впечатление на избирателей. На этом фоне данные исследования, проведенного PRRI - Public Religion Research Institute, охватившие февраль-март, конечно, проигрывают по актуальности, но есть вопросы, на которые были получены ответы в рамках только их опроса, и они заслуживают особого внимания. Так, например, PRRI выяснили, что 31% американцев, которые не приняли участие в голосовании, узнав о результате, пожалели о своем решении. 7% голосовавших за Трампа также поступили бы иначе. Среди сторонников Харрис таких меньше. Но что самое важное и интересное, 52% американцев согласились с утверждением что «президент Трамп является опасным диктатором, чья власть должна быть ограничена, пока он не разрушил американскую демократию».