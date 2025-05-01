Что Азербайджан показал на выставке в Дубае?

Азербайджан принимает участие в одной из крупнейших международных туристических выставок — ATM 2025 (Arabian Travel Market), которая проходит в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты.

Наряду с Бюро по туризму Азербайджана, страну на мероприятии представляют 41 местный партнер, включая ЗАО «Азербайджанские авиалинии», туристический центр «Шахдаг», а также представители ряда гостиниц и туристических компаний.

При разработке национального стенда особое внимание было уделено инновационному подходу к презентации туристического потенциала страны. С помощью технологии виртуальной реальности (VR) посетители могут перенестись в живописные уголки Азербайджана и прочувствовать уникальную атмосферу его городов.