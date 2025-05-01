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Что Азербайджан показал на выставке в Дубае?

Рамиль Алиев, собкор
02:58 153

Азербайджан принимает участие в одной из крупнейших международных туристических выставок — ATM 2025 (Arabian Travel Market), которая проходит в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты.

Наряду с Бюро по туризму Азербайджана, страну на мероприятии представляют 41 местный партнер, включая ЗАО «Азербайджанские авиалинии», туристический центр «Шахдаг», а также представители ряда гостиниц и туристических компаний.

При разработке национального стенда особое внимание было уделено инновационному подходу к презентации туристического потенциала страны. С помощью технологии виртуальной реальности (VR) посетители могут перенестись в живописные уголки Азербайджана и прочувствовать уникальную атмосферу его городов.

Гостям также предоставляется информация о природных и культурных достопримечательностях, традиционной кухне, горнолыжных курортах и возможностях для активного отдыха в стране. Дополняет впечатление дегустация национальных сладостей, предлагаемых прямо на стенде. Важное место в экспозиции занимают туристические возможности Карабаха и Восточно-Зангезурского региона. Кроме того, в рамках выставки проходит информационная кампания, приуроченная к «Году Конституции и Суверенитета».

Отметим, что национальный стенд Азербайджана посетил генеральный консул Азербайджанской Республики в Дубае Джавидан Гусейнов.

Важно добавить, что вследствие упрощенных визовых процедур и роста числа прямых рейсов, посещение Азербайджана стало еще более доступным для туристов из стран Персидского залива. Граждане ОАЭ и Катара могут посещать страну без визы, а граждане Кувейта, Саудовской Аравии, Омана и Бахрейна имеют возможность оформить электронную визу через портал evisa.gov.az. Процесс получения визы занимает до трех рабочих дней, а при срочной подаче — всего до трех часов.

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