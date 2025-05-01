Азербайджан займет у Великобритании

По итогам встречи в Лондоне был подписан Меморандум о взаимопонимании между этим госагентством Великобритании (UKEF) и AZPROMO.

Об этом сообщает haqqin.az по итогам 7-го заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Лондоне.

Департамент гарантирования экспортных кредитов Великобритании, известный как UK Export Finance (UKEF), предоставит Азербайджану кредитные гарантии на сумму £5 млрд для приоритетных проектов в сферах энергетики, транспорта и инфраструктуры.

Министр малого бизнеса, услуг и экспорта Великобритании Гарет Томас (сопредседатель МПК), принимая делегацию Азербайджана, отметил, что достигнутые соглашения укрепят деловые связи в сфере экспорта, инфраструктуры, энергетики и образования с таким ключевым партнером Великобритании, как Азербайджан.

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов (сопредседатель МПК от Азербайджана) подчеркнул значимость отношений с Великобританией, крупнейшим иностранным инвестором в экономику Азербайджана (более $37 млрд).

В настоящее время в Азербайджане работает больше 500 британских компаний. Особую роль играет BP - для нефтегазовой отрасли и "зеленых" инициатив.

В 2025 году стартуют основные работы по строительству солнечной электростанции "Шафаг" в Джебраильском районе Азербайджана.

В целом, в заседании межправуомиссии в Лондоне приняли участие около 30 азербайджанских госучреждений. Обсуждались вопросы по более чем 20 направлениям, включая энергетический переход, инфраструктурное развитие, модернизацию экономики и деловую среду.

Стороны также договорились о взаимодействии в сфере транспорта, текстильной промышленности, управления водными ресурсами, цифрового строительства, авиации и разминирования. Отдельное внимание было уделено упрощению экспортных процедур и расширению сотрудничества с промышленными парками, включая Алятскую свободную экономическую зону.

Следующее заседание МПК пройдет в 2026 году в Баку.