USD 1.7000
EUR 1.9334
RUB 2.0684
Подписаться на уведомления
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?
Новость дня
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?

Азербайджан займет у Великобритании

Отдел экономики
03:04 286

Департамент гарантирования экспортных кредитов Великобритании, известный как UK Export Finance (UKEF), предоставит Азербайджану кредитные гарантии на сумму £5 млрд для приоритетных проектов в сферах энергетики, транспорта и инфраструктуры.

Об этом сообщает haqqin.az по итогам 7-го заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Лондоне.

По итогам встречи в Лондоне был подписан Меморандум о взаимопонимании между этим  госагентством Великобритании (UKEF) и AZPROMO.

Азербайджан и Великобритания договорились о взаимодействии в сфере транспорта, текстильной промышленности, управления водными ресурсами, цифрового строительства, авиации и разминирования

Министр малого бизнеса, услуг и экспорта Великобритании Гарет Томас (сопредседатель МПК), принимая делегацию Азербайджана, отметил, что достигнутые соглашения укрепят деловые связи в сфере экспорта, инфраструктуры, энергетики и образования с таким ключевым партнером Великобритании, как Азербайджан.

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов (сопредседатель МПК от Азербайджана) подчеркнул значимость отношений с Великобританией, крупнейшим иностранным инвестором в экономику Азербайджана (более $37 млрд).

В настоящее время в Азербайджане работает больше 500 британских компаний. Особую роль играет BP - для нефтегазовой отрасли и "зеленых" инициатив.

В 2025 году стартуют основные работы по  строительству солнечной электростанции "Шафаг" в Джебраильском районе Азербайджана.

В целом, в заседании межправуомиссии в Лондоне приняли участие около 30 азербайджанских госучреждений. Обсуждались вопросы по более чем 20 направлениям, включая энергетический переход, инфраструктурное развитие, модернизацию экономики и деловую среду.

Стороны также договорились о взаимодействии в сфере транспорта, текстильной промышленности, управления водными ресурсами, цифрового строительства, авиации и разминирования. Отдельное внимание было уделено упрощению экспортных процедур и расширению сотрудничества с промышленными парками, включая Алятскую свободную экономическую зону.

Следующее заседание МПК пройдет в 2026 году в Баку.

Вьетнамцы празднуют победу над США
Вьетнамцы празднуют победу над США объектив haqqin.az
03:16 144
Азербайджан займет у Великобритании
Азербайджан займет у Великобритании
03:04 287
Пол-Америки боится за демократию
Пол-Америки боится за демократию глас народа - глас Божий
02:51 197
НАТО — не работает, США — не хотят, Евросоюз — не может. Остается Украина!
НАТО — не работает, США — не хотят, Евросоюз — не может. Остается Украина! главная тема
01:12 909
Турция требует от Израиля прекратить бомбить Сирию
Турция требует от Израиля прекратить бомбить Сирию все еще актуально
30 апреля 2025, 22:40 9434
США и Украина подписали соглашение по редкоземельным металлам
США и Украина подписали соглашение по редкоземельным металлам обновлено 01:53
01:53 7378
Евросуд по скандальному делу в пользу правительства Азербайджана
Евросуд по скандальному делу в пользу правительства Азербайджана горячая тема
00:56 1864
Путин непреклонен: СССР. На худой конец - соцлагерь
Путин непреклонен: СССР. На худой конец - соцлагерь наше поле зрения
30 апреля 2025, 23:33 2887
Насильственный демонтаж архитектурного дома в центре Баку
Насильственный демонтаж архитектурного дома в центре Баку реакция исполнительной власти+Минкультуры
30 апреля 2025, 16:55 7398
22 условия мира: Киев согласился
22 условия мира: Киев согласился обновлено 00:15
00:15 5004
Во всем виноват Чубайс, то есть Байден
Во всем виноват Чубайс, то есть Байден наш комментарий
30 апреля 2025, 23:16 1385

ЭТО ВАЖНО

Вьетнамцы празднуют победу над США
Вьетнамцы празднуют победу над США объектив haqqin.az
03:16 144
Азербайджан займет у Великобритании
Азербайджан займет у Великобритании
03:04 287
Пол-Америки боится за демократию
Пол-Америки боится за демократию глас народа - глас Божий
02:51 197
НАТО — не работает, США — не хотят, Евросоюз — не может. Остается Украина!
НАТО — не работает, США — не хотят, Евросоюз — не может. Остается Украина! главная тема
01:12 909
Турция требует от Израиля прекратить бомбить Сирию
Турция требует от Израиля прекратить бомбить Сирию все еще актуально
30 апреля 2025, 22:40 9434
США и Украина подписали соглашение по редкоземельным металлам
США и Украина подписали соглашение по редкоземельным металлам обновлено 01:53
01:53 7378
Евросуд по скандальному делу в пользу правительства Азербайджана
Евросуд по скандальному делу в пользу правительства Азербайджана горячая тема
00:56 1864
Путин непреклонен: СССР. На худой конец - соцлагерь
Путин непреклонен: СССР. На худой конец - соцлагерь наше поле зрения
30 апреля 2025, 23:33 2887
Насильственный демонтаж архитектурного дома в центре Баку
Насильственный демонтаж архитектурного дома в центре Баку реакция исполнительной власти+Минкультуры
30 апреля 2025, 16:55 7398
22 условия мира: Киев согласился
22 условия мира: Киев согласился обновлено 00:15
00:15 5004
Во всем виноват Чубайс, то есть Байден
Во всем виноват Чубайс, то есть Байден наш комментарий
30 апреля 2025, 23:16 1385
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться