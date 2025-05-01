Венгры и турки нашли общий язык не только в Азербайджане…

Венгерская компания MOL и турецкая «Turkish Petroleum» 30 апреля договорились о разведке углеводородов на двух венгерских концессионных участках «Тамаши» и «Бужак», заявив о планах по определению дальнейших совместных возможностей в Каспийском регионе, Черном море, Северной Африке, Центральной и Восточной Европе. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на MOL Group.

«MOL Group и Turkish Petroleum уже сотрудничают в проектах по разведке и добыче углеводородов в Азербайджане на месторождении Азери-Чираг-Глубоководный Гюнешли (АЧГ) с 2020 года, а также в России на месторождении «Байтуган» с 2014 года...В октябре 2024 году компании подписали соглашение о стратегическом партнерстве и имеют намерение совместно участвовать и дальше в проектах по разведке, разработке месторождений и добыче в Каспийском регионе, в Турции, в Северной Африке и на Ближнем Востоке, а также в Центральной и Восточной Европе», — отмечено в информации MOL.

Жолт Хернади, председатель и генеральный директор MOL Group, заявил 30 апреля:«Я горжусь тем, что подписываю это концессионное соглашение вместе с нашим уважаемым партнером Turkish Petroleum. Сегодняшняя церемония является кульминацией многомесячной напряженной работы, в ходе которой мы вывели сотрудничество MOL и TPAO на новый стратегический уровень. Помимо нашего тесного партнерства, появление TPAO в венгерском секторе добычи также является вотумом доверия TPAO. В бурной геополитической обстановке, которая нас окружает, деловые партнерства ценятся как никогда. Я считаю, что наше партнерство с Turkish Petroleum взаимно укрепит портфель обеих компаний. Я также уверен, что это только первый шаг в нашем расширенном партнерстве с TPAO - я надеюсь, что мы сможем вскоре объявить о подобных ключевых примерах сотрудничества, в том числе в Турции и третьих странах».

Ахмет Тюркоглу, председатель и генеральный директор Turkish Petroleum добавил:«Мы наслаждались прочным и давним партнерством с MOL в Азербайджане. Укрепленное нашими совместными инвестициями, сотрудничество вдохновило нас на дальнейшее совместное осуществление возможностей. С этой уверенностью мы сделали наш конкретный шаг, подписав соглашение о совместной разведке с MOL на двух участках в Венгрии. Заглядывая вперед, мы планируем использовать этот позитивный импульс для запуска новых совместных предприятий с MOL в различных регионах».

Отметим, что MOL является крупнейшим производителем углеводородов в Венгрии (баланс — 1300 нефтяных и газовых скважин).

В рамках международного портфеля MOL Group компания имеет активы по разведке и добыче нефти и газа в девяти странах, с добычей в восьми странах (с 2020 года — в Азербайджане на АЧГ, причем в сентябре 2024 года MOL и TPAO вошли в проект добычи природного газа с АЧГ (проект NAG).

В регионе Каспия MOL также сотрудничает с национальной нефтяной компанией Казахстана — KazMunayGas.

В целом, венгерская компания представлена в 30 странах, а одна из ее структур покупает азербайджанский газ с доставкой через Турцию.