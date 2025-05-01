USD 1.7000
EUR 1.9334
RUB 2.0684
Подписаться на уведомления
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?
Новость дня
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?

Венгры и турки нашли общий язык не только в Азербайджане…

Отдел экономики
03:11 106

Венгерская компания MOL и турецкая «Turkish Petroleum» 30 апреля договорились о разведке углеводородов на двух венгерских концессионных участках «Тамаши» и «Бужак», заявив о планах по определению дальнейших совместных возможностей в Каспийском регионе, Черном море, Северной Африке, Центральной и Восточной Европе. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на MOL Group.

Венгерская компания MOL и турецкая «Turkish Petroleum» 30 апреля договорились о разведке углеводородов на двух венгерских концессионных участках «Тамаши» и «Бужак»

«MOL Group и Turkish Petroleum уже сотрудничают в проектах по разведке и добыче углеводородов в Азербайджане на месторождении Азери-Чираг-Глубоководный Гюнешли (АЧГ) с 2020 года, а также в России на месторождении «Байтуган» с 2014 года...В октябре 2024 году компании подписали соглашение о стратегическом партнерстве и имеют намерение совместно участвовать и дальше в проектах по разведке, разработке месторождений и добыче в Каспийском регионе, в Турции, в Северной Африке и на Ближнем Востоке, а также в Центральной и Восточной Европе», — отмечено в информации MOL.

Жолт Хернади, председатель и генеральный директор MOL Group, заявил 30 апреля:«Я горжусь тем, что подписываю это концессионное соглашение вместе с нашим уважаемым партнером Turkish Petroleum. Сегодняшняя церемония является кульминацией многомесячной напряженной работы, в ходе которой мы вывели сотрудничество MOL и TPAO на новый стратегический уровень. Помимо нашего тесного партнерства, появление TPAO в венгерском секторе добычи также является вотумом доверия TPAO. В бурной геополитической обстановке, которая нас окружает, деловые партнерства ценятся как никогда. Я считаю, что наше партнерство с Turkish Petroleum взаимно укрепит портфель обеих компаний. Я также уверен, что это только первый шаг в нашем расширенном партнерстве с TPAO - я надеюсь, что мы сможем вскоре объявить о подобных ключевых примерах сотрудничества, в том числе в Турции и третьих странах».

Ахмет Тюркоглу, председатель и генеральный директор Turkish Petroleum добавил:«Мы наслаждались прочным и давним партнерством с MOL в Азербайджане. Укрепленное нашими совместными инвестициями, сотрудничество вдохновило нас на дальнейшее совместное осуществление возможностей. С этой уверенностью мы сделали наш конкретный шаг, подписав соглашение о совместной разведке с MOL на двух участках в Венгрии. Заглядывая вперед, мы планируем использовать этот позитивный импульс для запуска новых совместных предприятий с MOL в различных регионах».

Отметим, что MOL является крупнейшим производителем углеводородов в Венгрии (баланс — 1300 нефтяных и газовых скважин).

В рамках международного портфеля MOL Group компания имеет активы по разведке и добыче нефти и газа в девяти странах, с добычей в восьми странах (с 2020 года — в Азербайджане на АЧГ, причем в сентябре 2024 года MOL и TPAO вошли в проект добычи природного газа с АЧГ (проект NAG).

В регионе Каспия MOL также сотрудничает с национальной нефтяной компанией Казахстана — KazMunayGas.

В целом, венгерская компания представлена в 30 странах, а одна из ее структур покупает азербайджанский газ с доставкой через Турцию.

Вьетнамцы празднуют победу над США
Вьетнамцы празднуют победу над США объектив haqqin.az
03:16 145
Азербайджан займет у Великобритании
Азербайджан займет у Великобритании
03:04 288
Пол-Америки боится за демократию
Пол-Америки боится за демократию глас народа - глас Божий
02:51 197
НАТО — не работает, США — не хотят, Евросоюз — не может. Остается Украина!
НАТО — не работает, США — не хотят, Евросоюз — не может. Остается Украина! главная тема
01:12 909
Турция требует от Израиля прекратить бомбить Сирию
Турция требует от Израиля прекратить бомбить Сирию все еще актуально
30 апреля 2025, 22:40 9434
США и Украина подписали соглашение по редкоземельным металлам
США и Украина подписали соглашение по редкоземельным металлам обновлено 01:53
01:53 7379
Евросуд по скандальному делу в пользу правительства Азербайджана
Евросуд по скандальному делу в пользу правительства Азербайджана горячая тема
00:56 1865
Путин непреклонен: СССР. На худой конец - соцлагерь
Путин непреклонен: СССР. На худой конец - соцлагерь наше поле зрения
30 апреля 2025, 23:33 2887
Насильственный демонтаж архитектурного дома в центре Баку
Насильственный демонтаж архитектурного дома в центре Баку реакция исполнительной власти+Минкультуры
30 апреля 2025, 16:55 7398
22 условия мира: Киев согласился
22 условия мира: Киев согласился обновлено 00:15
00:15 5006
Во всем виноват Чубайс, то есть Байден
Во всем виноват Чубайс, то есть Байден наш комментарий
30 апреля 2025, 23:16 1385

ЭТО ВАЖНО

Вьетнамцы празднуют победу над США
Вьетнамцы празднуют победу над США объектив haqqin.az
03:16 145
Азербайджан займет у Великобритании
Азербайджан займет у Великобритании
03:04 288
Пол-Америки боится за демократию
Пол-Америки боится за демократию глас народа - глас Божий
02:51 197
НАТО — не работает, США — не хотят, Евросоюз — не может. Остается Украина!
НАТО — не работает, США — не хотят, Евросоюз — не может. Остается Украина! главная тема
01:12 909
Турция требует от Израиля прекратить бомбить Сирию
Турция требует от Израиля прекратить бомбить Сирию все еще актуально
30 апреля 2025, 22:40 9434
США и Украина подписали соглашение по редкоземельным металлам
США и Украина подписали соглашение по редкоземельным металлам обновлено 01:53
01:53 7379
Евросуд по скандальному делу в пользу правительства Азербайджана
Евросуд по скандальному делу в пользу правительства Азербайджана горячая тема
00:56 1865
Путин непреклонен: СССР. На худой конец - соцлагерь
Путин непреклонен: СССР. На худой конец - соцлагерь наше поле зрения
30 апреля 2025, 23:33 2887
Насильственный демонтаж архитектурного дома в центре Баку
Насильственный демонтаж архитектурного дома в центре Баку реакция исполнительной власти+Минкультуры
30 апреля 2025, 16:55 7398
22 условия мира: Киев согласился
22 условия мира: Киев согласился обновлено 00:15
00:15 5006
Во всем виноват Чубайс, то есть Байден
Во всем виноват Чубайс, то есть Байден наш комментарий
30 апреля 2025, 23:16 1385
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться