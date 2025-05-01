Трамп начал продавать оружие Украине

Администрация президента США Дональда Трампа уведомила Конгресс о намерении дать разрешение на экспорт оборонной продукции в Украину через прямые коммерческие продажи (DCS) на сумму 50 миллионов долларов. Об этом сообщает издание Kyiv Post со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Отмечается, что это произошло впервые с момента возвращения Трампа в Белый дом более 100 дней назад. До сих пор в администрации США считали приоритетом прекратить войну в Украине дипломатическим путем, а не военной поддержкой.

В материале говорится, что сообщение о разрешении на продажу оружия Украине на сумму 50 миллионов долларов было подано Конгрессу в соответствии с Законом о контроле за экспортом вооружения, который предоставляет президенту США полномочия контролировать импорт и экспорт оборонных товаров и услуг. Соответствующее официальное уведомление поступило в Конгресс от Управления законодательных дел Государственного департамента США.

Исследователь оборонной и безопасности политики в некоммерческой, непартийной исследовательской организации Rand Corporation Майкл Сесире считает, что если военная помощь США Украине будет продолжаться - независимо от того, идет ли речь о продлении предыдущих пакетов помощи или использовании президентского механизма экстренной передачи оружия, - это лишь усилит позиции США в переговорах.

«Администрация Трампа неоднократно заявляла о своем стремлении к длительному прекращению огня в Украине. Для достижения этой цели США нужны рычаги влияния как на Киев, так и на Москву», - сказал Сесире в комментарии Kyiv Post.