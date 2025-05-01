USD 1.7000
EUR 1.9214
RUB 2.0753
Подписаться на уведомления
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?
Новость дня
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?

Соловьев призвал изъять дома российской интеллигенции

10:20 879

Российский телеведущий Владимир Соловьев призвал изъять дома уехавшей интеллигенции, чтобы сделать из них «крепости для генералов и разработчиков» военно-промышленного комплекса (ВПК). Своим мнением он поделился в эфире телеканала «Россия 1».

Соловьев предложил использовать конфискованную недвижимость для создания жилья для высшего командного состава и ведущих специалистов предприятий оборонно-промышленного комплекса.

«А генералов надо защищать. Если для этой цели необходимо забрать поселки и дома, оставленные испуганной интеллигенцией, уехавшей за рубеж, ну давайте превратим их в неприступные крепости с особым режимом», — подчеркнул он.

Соловьев считает, что такая работа должна быть организована комплексно.

Путин непреклонен: СССР. На худой конец - соцлагерь
Путин непреклонен: СССР. На худой конец - соцлагерь наше поле зрения; все еще актуально
30 апреля 2025, 23:33 6516
Алиев и Пезешкиан договорились о предсказуемости
Алиев и Пезешкиан договорились о предсказуемости наша аналитика
02:26 4127
Во всем виноват Чубайс, то есть Байден
Во всем виноват Чубайс, то есть Байден наш комментарий; все еще актуально
30 апреля 2025, 23:16 2788
На границе Индии и Пакистана неспокойно
На границе Индии и Пакистана неспокойно
10:56 140
Россия принесла украинцам пытки и смерть
Россия принесла украинцам пытки и смерть
10:42 488
И Tesla хочет избавиться от Маска
И Tesla хочет избавиться от Маска
10:26 664
Люди Трампа пользуются переводчиками Путина
Люди Трампа пользуются переводчиками Путина
10:23 628
Соловьев призвал изъять дома российской интеллигенции
Соловьев призвал изъять дома российской интеллигенции
10:20 880
Российские танкеры остались без флагов Габона и Барбадоса
Российские танкеры остались без флагов Габона и Барбадоса
10:17 519
Трамп начал продавать оружие Украине
Трамп начал продавать оружие Украине
10:07 1404
Вьетнамцы празднуют победу над США
Вьетнамцы празднуют победу над США объектив haqqin.az
03:16 3859

ЭТО ВАЖНО

Путин непреклонен: СССР. На худой конец - соцлагерь
Путин непреклонен: СССР. На худой конец - соцлагерь наше поле зрения; все еще актуально
30 апреля 2025, 23:33 6516
Алиев и Пезешкиан договорились о предсказуемости
Алиев и Пезешкиан договорились о предсказуемости наша аналитика
02:26 4127
Во всем виноват Чубайс, то есть Байден
Во всем виноват Чубайс, то есть Байден наш комментарий; все еще актуально
30 апреля 2025, 23:16 2788
На границе Индии и Пакистана неспокойно
На границе Индии и Пакистана неспокойно
10:56 140
Россия принесла украинцам пытки и смерть
Россия принесла украинцам пытки и смерть
10:42 488
И Tesla хочет избавиться от Маска
И Tesla хочет избавиться от Маска
10:26 664
Люди Трампа пользуются переводчиками Путина
Люди Трампа пользуются переводчиками Путина
10:23 628
Соловьев призвал изъять дома российской интеллигенции
Соловьев призвал изъять дома российской интеллигенции
10:20 880
Российские танкеры остались без флагов Габона и Барбадоса
Российские танкеры остались без флагов Габона и Барбадоса
10:17 519
Трамп начал продавать оружие Украине
Трамп начал продавать оружие Украине
10:07 1404
Вьетнамцы празднуют победу над США
Вьетнамцы празднуют победу над США объектив haqqin.az
03:16 3859
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться