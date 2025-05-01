Соловьев призвал изъять дома российской интеллигенции

Российский телеведущий Владимир Соловьев призвал изъять дома уехавшей интеллигенции, чтобы сделать из них «крепости для генералов и разработчиков» военно-промышленного комплекса (ВПК). Своим мнением он поделился в эфире телеканала «Россия 1».

Соловьев предложил использовать конфискованную недвижимость для создания жилья для высшего командного состава и ведущих специалистов предприятий оборонно-промышленного комплекса.

«А генералов надо защищать. Если для этой цели необходимо забрать поселки и дома, оставленные испуганной интеллигенцией, уехавшей за рубеж, ну давайте превратим их в неприступные крепости с особым режимом», — подчеркнул он.

Соловьев считает, что такая работа должна быть организована комплексно.