Люди Трампа пользуются переводчиками Путина

В администрации Дональда Трампа недовольны тем, как спецпредставитель президента Стив Уиткофф подходит к переговорам с «двумя главными противниками Америки» — Россией и Ираном, сообщает New York Post со ссылкой на источники.

Во время визитов в Россию Уиткофф принимает участие во встречах на высоком уровне в одиночку, а иногда прибегает к помощи российских переводчиков, что нарушает дипломатические процедуры, пишет издание.

Перед последней встречей с Владимиром Путиным на прошлой неделе Уиткофф приветствовал российского президента «как старого друга», при этом на переговорах его не сопровождали ни советники, ни эксперты. От российской стороны в то же время присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Любой, кто участвует в подобных переговорах с Путиным, выиграл бы», если бы на встречах присутствовали другие члены американской делегации, считает заместитель директора российской программы Фонда защиты демократии Джон Харди. Неназванный член первой администрации Трампа назвал Уиткоффа «хорошим парнем, но неуклюжим чертовым идиотом», отметив, что «он не должен был делать это в одиночку».

Эксперт по безопасности и сотрудник Института исследований национальной безопасности в Тель-Авиве Дэнни Цитринович задался вопросом, как Уиткофф успевает участвовать в переговорах и о конфликте России и Украины, и о ситуации на Ближнем Востоке. «Иранский вопрос настолько сложен, я надеюсь, что он привлечет в команду больше людей. Потому что на данный момент иранцы могут иметь преимущество», — заявил он.