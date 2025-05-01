И Tesla хочет избавиться от Маска

Совет директоров Tesla начал поиск нового генерального директора, который может сменить Илона Маска на этом посту, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Решение обсуждалось около месяца назад на фоне падения акций компании и критики со стороны инвесторов, обеспокоенных тем, что Маск уделяет слишком много времени политической деятельности.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре 2024 г. стоимость акций Tesla временно выросла до рекордных $1,5 трлн из-за ожиданий выгод от тесных связей Маска с администрацией США. Однако к началу 2025 г. капитализация снизилась до $900 млрд, а внутренние опросы показали, что часть сотрудников считает политическую активность основателя «обузой».

Проблемы компании усугубились из-за публичной поддержки Маском крайне правых партий в Европе: в Германии и Великобритании владельцы Tesla начали демонстрировать протест против его взглядов, наклеивая на автомобили соответствующие стикеры. Кроме того, введенные Трампом тарифы на китайские товары нарушили планы по массовому производству электрогрузовиков Cybercab и Semi.

По данным WSJ, в 2024 г. после отмены судом в Делавэре компенсационного пакета Маска на сумму $55 млрд он признался близким, что больше не стремится к руководству Tesla, но опасается отсутствия подходящей замены. Совет директоров уже создал комитет для пересмотра условий вознаграждения топ-менеджеров, однако окончательное решение о смене CEO пока не принято. Маск, владеющий 13% акций компании, ранее жаловался, что последние семь лет работал без зарплаты.