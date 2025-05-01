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Землетрясение в Иране: есть пострадавшие

10:31 427

На северо-востоке Ирана, в провинции Разави Хорасан, произошло землетрясение магнитудой 5 баллов, в результате которого пострадали два человека.

Как передает İRNA, об этом сообщил генеральный директор Управления по чрезвычайным ситуациям провинции Разави Хорасан Масуд Явери.

По его словам, подземные толчки были зафиксированы в 05:10 по местному времени в районе Роштхар. Эпицентр землетрясения находился в этом районе, однако колебания ощущались также в городе Мешхед и других населенных пунктах региона.

Пострадавшие были доставлены в медицинский центр для оказания помощи.

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