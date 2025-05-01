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Россия принесла украинцам пытки и смерть

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Российские власти организовали сеть из как минимум 29 тюрем, где украинские граждане — как военнопленные, так и мирные жители — подвергаются систематическим пыткам. Об этом говорится в совместном расследовании The Guardian и двенадцати других крупных западных СМИ. Материалы, собранные за полгода, указывают на то, что применение пыток используется в том числе для получения ложных признаний, а сама система, по всей вероятности, создана и поддерживается при участии высшего руководства РФ.

Согласно данным The Guardian, 18 пыточных учреждений расположены на территории России, еще 11 — в оккупированных ею регионах Украины. Среди самых распространенных методов истязаний — удары током, имитация казни, избиение молотками, удары по одним и тем же частям тела, а также утопления. Задержанных также подвергают унижениям: связывают скотчем и используют в качестве «мебели». Кроме того, заключенным запрещают говорить по-украински, ограничивают в еде и морально давят, подталкивая к самоубийству. В отдельных учреждениях зафиксированы многочисленные смертельные случаи.

Определить точное число украинских граждан, незаконно удерживаемых в российских тюрьмах, в настоящее время невозможно. Однако, по словам уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, к апрелю 2024 года было зарегистрировано 16 тысяч пропавших без вести украинцев. Международный Красный Крест подтверждает, что как минимум 1800 человек находятся в российском плену.

Расследование получило название Viktoriia — в память о Виктории Рощиной, украинской журналистке, погибшей в российской тюрьме. В основу расследования легли более 50 интервью с выжившими в российских застенках, их семьями, а также бывшими сотрудниками пенитенциарных учреждений, покинувшими службу, не выдержав увиденного. Также к расследованию подключались правозащитники, юристы и свидетели с оккупированных территорий.

«Пытки стали неотъемлемой частью российской военной машины. Они применяются против мирных граждан и военнопленных повсеместно — во всех оккупированных регионах, в каждом типе тюрем и изоляторов. Это невозможно без одобрения на самом высоком уровне», — заявила специальный докладчик ООН по пыткам Элис Эдвардс в интервью для расследования.

Журналистка Виктория Рощина исчезла в августе 2023 года. Незадолго до этого она отправилась в оккупированные районы Украины, чтобы расследовать участие ФСБ в похищениях мирных жителей. Последний раз ее видели на свободе в Энергодаре Запорожской области. После задержания девушку перевезли в Мелитополь, где, как рассказала одна из бывших сокамерниц, Рощину четыре месяца пытали: били током, подводя провода к ушам, а также наносили порезы. В апреле 2024 года Министерство обороны РФ сообщило ее родственникам, что она находится в плену.

По информации украинских властей, журналистку планировали вернуть в рамках обмена. Однако в начале сентября ее вывели из камеры вместе с другими заключенными — якобы для записи видео с «признаниями» — и с тех пор ее никто не видел. В октябре 2024 года Минобороны России официально уведомило о смерти Рощиной, указав лишь дату — 19 сентября — и не предоставив никаких других деталей.

В апреле 2025 года «Важные истории», ссылаясь на источник, близкий к расследованию, сообщили, что тело Виктории вернули в Украину лишь в феврале. По словам собеседника издания, у журналистки были удалены мозг, глазные яблоки и часть гортани, а также обнаружен перелом подъязычной кости. Офис Генерального прокурора Украины сообщил, что на теле также зафиксированы многочисленные признаки пыток: ссадины, кровоизлияния, повреждение шеи, сломанное ребро и возможные следы от электрошока на ступнях.

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