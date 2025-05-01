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На границе Индии и Пакистана неспокойно

10:56 145

Индия сообщила об очередном нарушении режима огня Пакистаном на линии контроля в приграничной зоне индийской союзной территории Джамму и Кашмир. Об этом заявил представитель отдела по связям с общественностью индийского Минобороны подполковник Сунил Бартвал.

По его словам, в ночь с 30 апреля на 1 мая 2025 года пакистанские военные открыли огонь из стрелкового оружия по индийским позициям в районах Купвара, Ури и Ахнор. Как отметил Бартвал в интервью Hindustan Times, индийские силы дали индийские военнослужащие «отреагировали на это соразмерно».

После теракта в Пахалгаме в Джамму и Кашмире каждый день сообщается о стрельбе на границе Пакистана и Индии.

В ответ на теракт на севере Индии Нью-Дели сократил вдвое штат посольства в Исламабаде, приостановил действие соглашения о распределении водных ресурсов, отменил выдачу виз пакистанцам и объявил военных советников Пакистана персонами нон грата. Во вторник высокопоставленные военные Индии и Пакистана провели переговоры, в ходе которых индийская сторона выразила протест и призвала Исламабад прекратить необоснованные нарушения режима прекращения огня.

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