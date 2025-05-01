McDonald’s Azərbaycan организовала экологическую акцию по посадке деревьев в Сумгаите

Компания McDonald’s Azərbaycan провела очередную экологическую акцию, в рамках которой в Сумгаите было посажено 400 деревьев ханского чинара. Посадка прошла при поддержке Исполнительной власти Сумгаита.

Ханский чинар был выбран не случайно — в азербайджанской культуре это дерево символизирует долголетие и устойчивость. Посаженные деревья стали важным вкладом в озеленение города и улучшение его экологической среды.

В мероприятии приняли участие более 50 сотрудников компании. Подобные инициативы являются частью широкой деятельности McDonald’s Azərbaycan в области устойчивого развития и защиты окружающей среды.

Компания последовательно реализует экологические проекты, направленные на сокращение использования пластика, переход на перерабатываемые материалы и повышение энергоэффективности своих процессов, внося вклад в развитие более устойчивой городской инфраструктуры и заботу о будущем поколении.