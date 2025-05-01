Появились детали соглашения между США и Украиной

Окончательный вариант соглашения по полезным ископаемым, которое Вашингтон заключил с Киевом, не включает в себя четких гарантий будущей помощи США в области безопасности. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По их словам, Соединенные Штаты отвергли эту идею еще на ранних этапах переговорного процесса. Сделка не будет иметь большого значения, если боевые действия между Россией и Украиной продолжатся, пишет издание.

Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко в Facebook подтвердила подписание соглашения с США о полезных ископаемых. Согласно документу, Украина будет вносить в двусторонний инвестиционный фонд 50% всех доходов от новой ренты и новых лицензий на добычу полезных ископаемых на новых участках. США и Украина будут иметь равные голоса в управлении фондом. Соглашение при этом не предусматривает прямых долговых обязательств Украины перед США.