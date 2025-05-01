Появились детали соглашения между США и Украиной

Окончательный вариант соглашения по полезным ископаемым, которое Вашингтон заключил с Киевом, не включает в себя четких гарантий будущей помощи США в области безопасности. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
По их словам, Соединенные Штаты отвергли эту идею еще на ранних этапах переговорного процесса. Сделка не будет иметь большого значения, если боевые действия между Россией и Украиной продолжатся, пишет издание.
Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко в Facebook подтвердила подписание соглашения с США о полезных ископаемых. Согласно документу, Украина будет вносить в двусторонний инвестиционный фонд 50% всех доходов от новой ренты и новых лицензий на добычу полезных ископаемых на новых участках. США и Украина будут иметь равные голоса в управлении фондом. Соглашение при этом не предусматривает прямых долговых обязательств Украины перед США.
*** 11:05
Государственный секретарь США Марко Рубио назвал подписание соглашения о природных ресурсах между Украиной и Соединенными Штатами «шагом к завершению войны».
В социальной сети X Рубио отметил, что США и Украина подписали Соглашение о Фонде инвестиций в реконструкцию благодаря руководству США и лично президенту Дональду Трампу.
В ночь на 1 мая США и Украина подписали соглашение о доступе к украинским природным ресурсам. Это подтвердила первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Украина в последний момент попросила поменять украинско-американское соглашение о полезных ископаемых.
В США подчеркнули, что соглашение «сигнализирует руководству России, что администрация президента Трампа предана мирному процессу, сосредоточенному на свободной, суверенной Украине, которая будет процветать долгое время».
Ранее британская газета Financial Times сообщила, что между Украиной и США в последний момент возникли разногласия по договору о недрах и его подписание может сорваться. Как сказали собеседники FT в украинском правительстве, Вашингтон настаивает, что вместе с рамочным договором должно быть подписано приложение о создаваемом инвестиционном фонде, а Украина считает, что его сначала должна ратифицировать Верховная Рада. По данным FT, Бессент предложил украинской делегации подписать все документы «или вернуться домой».