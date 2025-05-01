USD 1.7000
EUR 1.9214
RUB 2.0753
Подписаться на уведомления
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?
Новость дня
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?

Появились детали соглашения между США и Украиной

обновлено 13:10
13:10 1904

Окончательный вариант соглашения по полезным ископаемым, которое Вашингтон заключил с Киевом, не включает в себя четких гарантий будущей помощи США в области безопасности. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По их словам, Соединенные Штаты отвергли эту идею еще на ранних этапах переговорного процесса. Сделка не будет иметь большого значения, если боевые действия между Россией и Украиной продолжатся, пишет издание.

Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко в Facebook подтвердила подписание соглашения с США о полезных ископаемых. Согласно документу, Украина будет вносить в двусторонний инвестиционный фонд 50% всех доходов от новой ренты и новых лицензий на добычу полезных ископаемых на новых участках. США и Украина будут иметь равные голоса в управлении фондом. Соглашение при этом не предусматривает прямых долговых обязательств Украины перед США.

*** 11:05

Государственный секретарь США Марко Рубио назвал подписание соглашения о природных ресурсах между Украиной и Соединенными Штатами «шагом к завершению войны».

В социальной сети X Рубио отметил, что США и Украина подписали Соглашение о Фонде инвестиций в реконструкцию благодаря руководству США и лично президенту Дональду Трампу.

В ночь на 1 мая США и Украина подписали соглашение о доступе к украинским природным ресурсам. Это подтвердила первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Украина в последний момент попросила поменять украинско-американское соглашение о полезных ископаемых.

В США подчеркнули, что соглашение «сигнализирует руководству России, что администрация президента Трампа предана мирному процессу, сосредоточенному на свободной, суверенной Украине, которая будет процветать долгое время».

Ранее британская газета Financial Times сообщила, что между Украиной и США в последний момент возникли разногласия по договору о недрах и его подписание может сорваться. Как сказали собеседники FT в украинском правительстве, Вашингтон настаивает, что вместе с рамочным договором должно быть подписано приложение о создаваемом инвестиционном фонде, а Украина считает, что его сначала должна ратифицировать Верховная Рада. По данным FT, Бессент предложил украинской делегации подписать все документы «или вернуться домой».

Лидер друзов призвал ввести иностранные войска в Сирию
Лидер друзов призвал ввести иностранные войска в Сирию новость дополнена
13:31 761
Закрылся главный оппозиционный телеканал Грузии
Закрылся главный оппозиционный телеканал Грузии
13:21 745
Нефть ниже $60
Нефть ниже $60
13:20 909
Азербайджанские строители будут работать в Израиле
Азербайджанские строители будут работать в Израиле
13:20 932
США депортировали мигрантов в Узбекистан
США депортировали мигрантов в Узбекистан
12:43 1059
Добыча нефти в Азербайджане будет падать. Добыча газа – расти
Добыча нефти в Азербайджане будет падать. Добыча газа – расти
12:39 1104
Массовые захоронения нашли в Шуше и Ходжалы
Массовые захоронения нашли в Шуше и Ходжалы
12:33 1653
Трамп готовит первую продажу оружия Украине
Трамп готовит первую продажу оружия Украине обновлено 12:50
12:50 5201
Евросуд по скандальному делу в пользу правительства Азербайджана
Евросуд по скандальному делу в пользу правительства Азербайджана горячая тема, все еще актуально
00:56 7981
Пашинян пытается вернуть доверие Москвы
Пашинян пытается вернуть доверие Москвы Армянские СМИ
12:16 1145
Шеф Пентагона жестко пригрозил Ирану
Шеф Пентагона жестко пригрозил Ирану
12:03 1229

ЭТО ВАЖНО

Лидер друзов призвал ввести иностранные войска в Сирию
Лидер друзов призвал ввести иностранные войска в Сирию новость дополнена
13:31 761
Закрылся главный оппозиционный телеканал Грузии
Закрылся главный оппозиционный телеканал Грузии
13:21 745
Нефть ниже $60
Нефть ниже $60
13:20 909
Азербайджанские строители будут работать в Израиле
Азербайджанские строители будут работать в Израиле
13:20 932
США депортировали мигрантов в Узбекистан
США депортировали мигрантов в Узбекистан
12:43 1059
Добыча нефти в Азербайджане будет падать. Добыча газа – расти
Добыча нефти в Азербайджане будет падать. Добыча газа – расти
12:39 1104
Массовые захоронения нашли в Шуше и Ходжалы
Массовые захоронения нашли в Шуше и Ходжалы
12:33 1653
Трамп готовит первую продажу оружия Украине
Трамп готовит первую продажу оружия Украине обновлено 12:50
12:50 5201
Евросуд по скандальному делу в пользу правительства Азербайджана
Евросуд по скандальному делу в пользу правительства Азербайджана горячая тема, все еще актуально
00:56 7981
Пашинян пытается вернуть доверие Москвы
Пашинян пытается вернуть доверие Москвы Армянские СМИ
12:16 1145
Шеф Пентагона жестко пригрозил Ирану
Шеф Пентагона жестко пригрозил Ирану
12:03 1229
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться