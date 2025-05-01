Распоряжение президента по Кямрану Алиеву

Отметим, что К.Алиев был назначен генеральным прокурором Азербайджана распоряжением президента Азербайджана от 1 мая 2020 года. Поскольку срок его полномочий истек сегодня, Милли Меджлис на сегодняшнем пленарном заседании дал согласие на его переназначение на эту должность.

На заседании комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса в четверг, 1 мая, рассмотрели вопрос «О даче согласия на назначение генерального прокурора Азербайджанской Республики».

По Конституции Азербайджана Милли Меджлис дает согласие на назначение и освобождение от должности генерального прокурора по представлению президента. Проект решения был вынесен на голосование и принят.

Кямран Алиев был назначен генеральным прокурором Азербайджана распоряжением президента Азербайджана от 1 мая 2020 года. Срок его полномочий истек сегодня.

Согласно статье 16 Закона «О прокуратуре», срок полномочий генерального прокурора Азербайджанской Республики, военного прокурора Азербайджанской Республики, прокурора Нахчыванской Автономной Республики, а также территориальных и специализированных прокуроров составляет 5 лет.