Пашинян останется в Москве еще на один день после участия в параде Победы 9 мая с целью «за кулисами решить внешнеполитические вопросы, в частности, вернуть доверие Москвы и Кремля», пишет армянская газета «Жоховурд».

На запрос издания по поводу вышеуказанного аппарат армянского премьера ответил, что предоставляет своевременную и надлежащую информацию относительно всех визитов Пашиняна.

На фоне этих сообщений директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян заявил, что ЕС «не сможет компенсировать неизбежные потери для экономики Армении» в случае выхода республики из ЕАЭС.

В прошлом году глава правительства Армении не участвовал в параде, объяснив это тем, что в 2023 году присутствовал на мероприятиях 9 мая в Москве, и не считает, что каждый год надо участвовать. Он председательствовал на юбилейном саммите ЕАЭС 8 мая 2024 года и после покинул РФ.