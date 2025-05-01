США приглашают Китай за стол переговоров

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Китаю с целью начать переговоры по вопросу обострившегося тарифного противостояния между двумя странами, сообщает китайское государственное СМИ.

Согласно публикации Yuyuantantian, аккаунта в социальных сетях, связанного с китайским государственным телеканалом CCTV, представители США через различные каналы выразили готовность начать переговоры по вопросам тарифов.

«На данный момент США проявляют большую озабоченность в вопросе переговоров», — указано в сообщении издания. «Администрация Трампа испытывает давление по ряду направлений», — добавили авторы.

Отметим, что информация появилась на фоне нарастающих спекуляций о возможных торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином, при этом стороны высказывают противоречивые позиции. Трамп неоднократно утверждал, что его администрация ведет диалог с Китаем, тогда как Пекин опровергал наличие каких-либо торговых обсуждений.

В среду главный торговый советник Трампа Джеймисон Грир в интервью Fox News заявил, что переговоры с Китаем по торговым вопросам не проводятся.

Ранее Трамп намекнул на возможность смягчения тарифов в отношении Китая, если Пекин согласится на переговоры. Однако Китай настаивает, что США должны снизить напряженность до начала любого диалога.

Торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира обострилась в апреле, когда Трамп ввел тарифы в размере 145% на импорт из Китая. Пекин резко осудил этот шаг и ответил тарифами до 125%.