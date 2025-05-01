USD 1.7000
EUR 1.9214
RUB 2.0753
Подписаться на уведомления
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?
Новость дня
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?

США приглашают Китай за стол переговоров

12:19 722

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Китаю с целью начать переговоры по вопросу обострившегося тарифного противостояния между двумя странами, сообщает китайское государственное СМИ.

Согласно публикации Yuyuantantian, аккаунта в социальных сетях, связанного с китайским государственным телеканалом CCTV, представители США через различные каналы выразили готовность начать переговоры по вопросам тарифов.

«На данный момент США проявляют большую озабоченность в вопросе переговоров», — указано в сообщении издания. «Администрация Трампа испытывает давление по ряду направлений», — добавили авторы.

Отметим, что информация появилась на фоне нарастающих спекуляций о возможных торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином, при этом стороны высказывают противоречивые позиции. Трамп неоднократно утверждал, что его администрация ведет диалог с Китаем, тогда как Пекин опровергал наличие каких-либо торговых обсуждений.

В среду главный торговый советник Трампа Джеймисон Грир в интервью Fox News заявил, что переговоры с Китаем по торговым вопросам не проводятся.

Ранее Трамп намекнул на возможность смягчения тарифов в отношении Китая, если Пекин согласится на переговоры. Однако Китай настаивает, что США должны снизить напряженность до начала любого диалога.

Торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира обострилась в апреле, когда Трамп ввел тарифы в размере 145% на импорт из Китая. Пекин резко осудил этот шаг и ответил тарифами до 125%.

Лидер друзов призвал ввести иностранные войска в Сирию
Лидер друзов призвал ввести иностранные войска в Сирию новость дополнена
13:31 766
Закрылся главный оппозиционный телеканал Грузии
Закрылся главный оппозиционный телеканал Грузии
13:21 745
Нефть ниже $60
Нефть ниже $60
13:20 913
Азербайджанские строители будут работать в Израиле
Азербайджанские строители будут работать в Израиле
13:20 936
США депортировали мигрантов в Узбекистан
США депортировали мигрантов в Узбекистан
12:43 1062
Добыча нефти в Азербайджане будет падать. Добыча газа – расти
Добыча нефти в Азербайджане будет падать. Добыча газа – расти
12:39 1106
Массовые захоронения нашли в Шуше и Ходжалы
Массовые захоронения нашли в Шуше и Ходжалы
12:33 1657
Трамп готовит первую продажу оружия Украине
Трамп готовит первую продажу оружия Украине обновлено 12:50
12:50 5204
Евросуд по скандальному делу в пользу правительства Азербайджана
Евросуд по скандальному делу в пользу правительства Азербайджана горячая тема, все еще актуально
00:56 7982
Пашинян пытается вернуть доверие Москвы
Пашинян пытается вернуть доверие Москвы Армянские СМИ
12:16 1149
Шеф Пентагона жестко пригрозил Ирану
Шеф Пентагона жестко пригрозил Ирану
12:03 1230

ЭТО ВАЖНО

Лидер друзов призвал ввести иностранные войска в Сирию
Лидер друзов призвал ввести иностранные войска в Сирию новость дополнена
13:31 766
Закрылся главный оппозиционный телеканал Грузии
Закрылся главный оппозиционный телеканал Грузии
13:21 745
Нефть ниже $60
Нефть ниже $60
13:20 913
Азербайджанские строители будут работать в Израиле
Азербайджанские строители будут работать в Израиле
13:20 936
США депортировали мигрантов в Узбекистан
США депортировали мигрантов в Узбекистан
12:43 1062
Добыча нефти в Азербайджане будет падать. Добыча газа – расти
Добыча нефти в Азербайджане будет падать. Добыча газа – расти
12:39 1106
Массовые захоронения нашли в Шуше и Ходжалы
Массовые захоронения нашли в Шуше и Ходжалы
12:33 1657
Трамп готовит первую продажу оружия Украине
Трамп готовит первую продажу оружия Украине обновлено 12:50
12:50 5204
Евросуд по скандальному делу в пользу правительства Азербайджана
Евросуд по скандальному делу в пользу правительства Азербайджана горячая тема, все еще актуально
00:56 7982
Пашинян пытается вернуть доверие Москвы
Пашинян пытается вернуть доверие Москвы Армянские СМИ
12:16 1149
Шеф Пентагона жестко пригрозил Ирану
Шеф Пентагона жестко пригрозил Ирану
12:03 1230
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться